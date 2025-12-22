Son dakika | Moskova'da Rus generale bombalı suikast!

Son dakika haberi... Rusya'nın başkenti Moskova'da Rus generale bombalı bir suikast düzenlendi. Rus general suikast sonucunda hayatını kaybetti.

Rusya ile Ukrayna arasındaki yıllardır devam eden savaşta bugün önemli bir gelişme daha yaşandı. Bugün Rusya'nı başkenti Moskova'da Putin’in savaş alanındaki kilit isimlerinden olduğu öne sürülen Tümgeneral Fanil Sarvarov’a suikast düzenlendi.

1.jpg

TÜMGENERAL HAYATINI KAYBETTİ

Kentin güneyindeki Yasenevaya Caddesi'nden bulunan apartman avlusunda park halindeki bir araç hareket etmeye başlamasından kısa bir süre sonra patladı.

2-001.jpg

Rus basınına göre suikast sonucunda Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Operasyonel Hazırlık Dairesi Başkanı Tümgeneral Fanil Sarvarov hayatını kaybetti.

