Danimarka 400 yıl sonra durdurdu: Her biri tek tek satılıyor

Danimarka’da bir devrin sonuna gelindi. Ülke genelinde artan dijitalleşme ve mektup gönderim oranlarının son 25 yılda yüzde 90’dan fazla azalması üzerine, posta servisi PostNord radikal bir karar aldı. Şirket, 30 Aralık tarihinde son mektubunu teslim ederek 4 asırlık mektup dağıtım operasyonunu tamamen sonlandıracak.

1500 KİŞİ İŞTEN ÇIKARILACAK

PostNord, bu kararla birlikte mektup dağıtım biriminde çalışan 1500 personelin işine son verileceğini duyurdu. Şirket, bundan sonraki süreçte mektup yerine, çevrimiçi alışverişle birlikte büyük bir ivme kazanan kargo teslimatına odaklanacaklarını bildirdi.

POSTA KUTULARI KAPIŞ KAPIŞ GİDİYOR

Ülke genelinde sökülen 1500 posta kutusu, nostalji meraklıları ve koleksiyoncular için satışa sunuldu. Guardian'ın haberine göre, satışa çıkan ilk 1000 kutu sadece üç saat içinde tükendi.

İyi durumdaki kutular 2 bin Danimarka kronuna (yaklaşık 13 bin 500 TL) alıcı bulurken, daha yıpranmış olanlar 1500 krona (yaklaşık 10 bin TL) satıldı. Ocak ayında 200 adet posta kutusunun daha açık artırmaya çıkarılacağı öğrenildi.

MEKTUP GÖNDERMEK ARTIK DAHA ZOR VE PAHALI

PostNord’un çekilmesiyle Danimarkalılar mektup göndermeye devam edebilecek ancak süreç artık eskisi kadar kolay olmayacak. Mektup dağıtımını devralan özel şirket Dao aracılığıyla gönderim yapmak isteyen vatandaşlar, mektuplarını ya belirli mağazalara götürmek zorunda kalacak ya da evden teslim alınması için ekstra ücret ödeyecek. Posta ücretleri ise sadece çevrimiçi ortamdan ödenebilecek.

Danimarka’da 1624 yılında kurulan posta servisi, 400 yıl boyunca ülkenin en önemli iletişim ağı olarak görev yapmıştı.