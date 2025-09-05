Venezuela ABD Donanması üzerinde savaş jeti uçurdu

ABD Savunma Bakanlığı, “Maduro rejiminin iki askeri uçağının” ABD savaş gemisinin yakınından “son derece kışkırtıcı” bir hareketle uçtuğunu açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı, Washington ile Karakas arasında gerginliğin tırmanması sürecinde “son derece kışkırtıcı” olarak nitelendirilen bir hareketle, iki Venezuela askeri uçağının uluslararası sularda bir ABD Donanma gemisinin yakınından uçtuğunu açıkladı.

PENTAGON ‘VAZGEÇİN’ ÇAĞRISI YAPTI

Savunma Bakanlığı perşembe günü geç saatlerde yaptığı açıklamada Venezuela'yı provokatif hareketlerden vazgeçmesi konusunda uyardı ve ABD gemisi üzerinde uçan Venezuela uçağının güdümlü füzeyle donatılmış destroyer “Jason Dunham” olduğu bildirdi. Pentagon hamleyi “uyuşturucu terörüyle mücadele operasyonlarımıza müdahale etme girişimi” olarak nitelendirdi.

Pentagon’un sosyal medya platformu X üzerindeki hesabından yapılan bir paylaşımda, “Bugün, Maduro rejiminin iki askeri uçağı uluslararası sularda bir ABD Donanma gemisinin yakınında uçtu” dendi.

Pentagon, “Venezuela'yı yöneten kartele, ABD ordusu tarafından yürütülen uyuşturucu ve terörle mücadele operasyonlarını engellemeye, caydırmaya veya müdahale etmeye yönelik herhangi bir girişimde bulunmaması şiddetle tavsiye edilir” ifadeleri kullanıldı.

ABD BASINI F-16 DEMİŞTİ

Öte yandan New York Times, bir ABD savunma yetkilisinin, iki Venezuela F-16 savaş uçağının güney Karayip Denizi'ndeki güdümlü füze destroyer Jason Dunham'ın üzerinde uçtuğunu, ancak ABD gemisinin uçaklarla çatışmaya girmediğini söylediğini aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Maduro'yu Venezuela ve bölgedeki uyuşturucu kaçakçılığı kartelleriyle yakın bağlantıları olmak ve bu kartelleri yönetmekle suçladı.

Maduro, haftalardır ABD'nin Güney Karayipler'deki deniz kuvvetleri konuşlandırmasını eleştiriyor ve ABD'nin “askeri tehditle rejim değişikliği peşinde olduğunu” iddia ediyor. Venezuela lderi, Washington'un saldırısı halinde ülkeyi seferber edip “silahlı cumhuriyet” ilan edeceğini belirtiyor.

ABD 11 KİŞİYİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

Salı günü, ABD güçleri Karayipler'de bir hava saldırısı düzenleyerek uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir sürat teknesini imha etmişti.

Trump, teknenin “Maduro ile bağlantılı bir suç örgütüne” ait olduğunu ve saldırıda 11 kişinin öldüğünü söyledi.

SALDIRININ HUKUKİ BOYUTU TARTIŞILIYOR

Karakas, Washington'u yargısız infaz yapmakla suçlayarak, “11 kişiyi yasal süreç izlemeden öldürdüler” dedi. Hukuk uzmanları da saldırının yasallığı konusunda sorular yöneltti, çünkü Trump yönetimi, ABD'nin gemidekiler tarafından acil bir tehdit altında olduğuna veya gemidekilerin silahlı olduğuna dair herhangi bir kanıt sunmadı.

Hukuk uzmanları, birçok insanın gözünde gemidekilerin sivil olduğunu ve saldırının ABD güçleri tarafından yargısız infaz olarak görüleceğini söyledi.

