Trump: Venezuela'dan ayrılan gemide 11 kişi öldürüldü

Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Karayipler'in güneyinde, Venezuela'dan ayrılan uyuşturucu yüklü gemiye düzenlenen saldırıda 11 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, ABD donanmasının Venezuela açıklarındaki gemiye düzenlediği saldırıya ilişkin detayları paylaştı.

"ABD KUVVETLERİ ZARAR GÖRMEDİ"

Saldırının Venezuela kökenli Tren de Aragua çetesine karşı yapıldığını söyleyen Trump, 11 kişinin öldürüldüğünü söyledi ve ABD kuvvetlerinin saldırıda zarar görmediğini de ifadelerine ekledi.

Beyaz Saray'da düzenlediği ve Uzay Komutanlığı ile ilgili duyuru yaptığı basın toplantısında saldırıya ilişkin soruya cevap veren Trump, "Ülkemize uzun süredir çok fazla uyuşturucu giriyordu ve bunların çoğu Venezuela'dan geliyordu. Biz de onu (gemiyi) alaşağı ettik." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkan'ın az önce duyurduğu gibi, bugün ABD ordusu, Venezuela'dan ayrılan ve uyuşturucu terör örgütü tarafından işletilen uyuşturucu gemisine karşı Güney Karayipler'de ölümcül saldırı düzenledi." demişti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

