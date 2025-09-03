ABD'den Venezuela'da rejim değişikliği açıklaması

ABD Savunma Bakanı Amerikan Fox News programında Venezuela ve Beyaz Saray arasındaki uyuşturucu kartelleri polemiğine değindi. Hegseth, Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro rejiminin değiştirilmesi için kararın Başkan Trump'ın vereceğini ancak Pentagon'un tüm gücüyle hazır olduğunu söyledi.

'NARKO TERÖRİSTLER AYNI KADERİ PAYLAŞACAK'

İki ülke arasındaki gerilime ilişkin değerlendirmede bulunan ABD'li bakan, Venezuela'da uyuşturucu taşıdığı öne sürülen bir tekneye yapıldığı iddia edilen saldırıyı da hatırlatarak "Havada ve suda kabiliyetlerimiz var, bu bizim için ölümcül derecede ciddi bir görev ve bu saldırıyla bitmeyecek" dedi.

"O sularda kaçakçılık yapan ve tanımlanmış bir narko terörist olan herkes aynı kaderi paylaşacak."

YAPAY ZEKÂ İDDİALARINI YALANLADI

ABD Başkanı'nın 11 kişinin öldürüldüğü saldırıyla bir "mesaj göndermek" istediğini vurgulayan Savunma Bakanı, Venezuela'nın iddialarına karşın saldırı görüntülerinin yapay zekâ tarafından oluşturulmadığını ve gerçek olduğunu söyledi.

Saldırının gerçekleştirilme sürecine ilişkin detay vermeyi reddeden Hegseth, ABD ordusunun bölgedeki varlığının arttığını söyledi ve saldırının "sadece bir başlangıç" olduğuna vurgu yaptı. Hegseth "operasyon" hakkında "Net bir sinyal gönderdik. Bu ABD'nin tolere etmeyeceği bir aktivite [İddia edilen uyuşturucu kaçakçılığı]"

ABD 11 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜĞÜ SALDIRI

ABD ordusu salı günü Venezuela'dan yola çıktığı ve uyuşturucu taşıdığını iddia ettiği bir gemiye saldırarak 11 kişiyi öldürdü. Bu ABD Başkanı Trump'ın Karayipler'e savaş gemilerini yollamasının ardından yapılan ilk saldırı oldu. Beyaz Saray lideri saldırıyı ve görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

