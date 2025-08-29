Trump nükleer denizaltı yolladı Maduro rest çekti: ABD’nin Venezuela’ya girmesi imkansız

Maduro perşembe günü yaptığı açıklamada, “Venezuela'ya girmeleri mümkün değil” dedi ve ABD savaş gemilerinin Latin Amerika uyuşturucu kartellerine karşı sözde operasyon için bölgeye gelmesiyle ülkesinin egemenliğini savunmak için iyi bir şekilde hazırlandığını belirtti.

'EGEMENLİĞİ SAVUNMAK İÇİN HAZIRIZ'

Devletin resmi haber ajansı Venezuela News Agency'ye göre Maduro, askerlere yaptığı konuşmada, “Bugün, dünden daha güçlüyüz. Bugün, barışı, egemenliği ve toprak bütünlüğünü savunmak için daha hazırız” dedi.

Maduro, Venezuela'nın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Samuel Moncada'nın ABD'nin askeri güçlenmesini protesto etmek için BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesi sırasında bu açıklamayı yaptı.

Moncada, Guterres ile görüşmesinin ardından gazetecilere, “Bu, uzmanların kinetik eylem olarak adlandırdığı şey, yani egemen ve bağımsız bir ülkeye ve kimseye tehdit oluşturmayan bir ülkeye askeri müdahaleyi meşrulaştırmak için yapılan büyük bir propaganda operasyonu” dedi.

Büyükelçi, “Nükleer denizaltı göndereceklerini söylüyorlar... Yani, nükleer denizaltılarla uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele ettiklerini düşünmek saçma” dedi.

ABD KONUŞLANDIRMAYI DOĞRULADI

Perşembe günü erken saatlerde, ABD Donanması Deniz Operasyonları Komutanı Amiral Daryl Claude, bazı Venezuelalıların büyük çaplı uyuşturucu operasyonlarına katıldıklarına dair endişeleri gerekçe göstererek, ABD savaş gemilerinin Güney Amerika açıklarına konuşlandırıldığını doğruladı.

Trump yönetiminin Maduro ve hükümetinin diğer üyelerini kokain kaçakçılığıyla bağlantılı olmakla suçlamasının ardından başlatılan operasyonda, yaklaşık 2 bin 200 deniz piyadesi de dahil olmak üzere 4 bin 500’den fazla ABD askeri personelinin gemilerde bulunduğu bildirildi.

Venezuela, ABD'nin tehditlerine, savaş gemileri ve insansız hava araçları göndererek kıyı şeridini devriye gezmek ve iç savunmayı güçlendirmek için binlerce milis üyesini işe almak için bir kampanya başlatarak yanıt verdi.

KOLOMBİYA VE VENEZUELA TOPLAM 40 BİN ASKER GÖNDERDİ

Karakas yönetimi ayrıca, uyuşturucu kaçakçılığı ve diğer suç çetelerine karşı mücadele etmek için Kolombiya sınırına 15.000 asker gönderdi.

Devlet ajansına göre Maduro perşembe günü Kolombiya'ya, “uyuşturucu terörist çeteleri”yle mücadele etmek için Kolombiya-Venezuela sınırına 25.000 ek askeri personel gönderdiği için teşekkür etti.

İŞGALİN AMACI 'KARTELLE MÜCADELE'

ABD, Venezuela'yı işgal etmekle ilgili herhangi bir açık tehditte bulunmamış olsa da, Trump'ın ülkeye yönelik tehditleri, esas olarak güçlü suç çetelerine, özellikle de Trump yönetiminin terör örgütü olarak tanımladığı ve Maduro'nun liderliğini yaptığı iddia edilen kokain kaçakçılığı yapan Cartel de los Soles'e odaklı durumda.

Maduro ise, uyuşturucu suçları iddiasıyla yakalanması için 50 milyon dolar ödül veren Washington'u, Venezuela'da rejim değişikliği yapmaya çalışmakla suçluyor.

