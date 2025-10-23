Son dakika | Trump: Venezuela'ya kara operasyonu gerçekleştireceğiz

Son dakika | Trump: Venezuela'ya kara operasyonu gerçekleştireceğiz
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika... ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Venezuela'ya uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele iddiasıyla kara operasyonu düzenleyeceğini duyurdu. Trump, bölgeye bombardıman uçakları gönderildiği iddiasını ise reddetti.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada Venezuela’ya kara operasyonu düzenleyeceklerini duyurdu.

Kararı "kartellere ve insan kaçakçılığına karşı" mücadele diyerek gerekçelendiren Trump, "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu göreceğiz" dedi.

ABD Venezuela açıklarında tekneyi vurdu: 6 ölüABD Venezuela açıklarında tekneyi vurdu: 6 ölü

BOMBARDIMAN UÇAKLARI İDDİASINI YALANLADI

Trump, Amerikan Wall Street Journal gazetesinde yer alan ve ABD'nin Venezuela açıklarına B-1 bombardıman uçakları gönderdiği iddiasına ilişkin bir soruya verdiği cevapta ise bu iddiayı reddetti. "Bu doğru değil" dedi.

NE OLMUŞTU

ABD Başkanı, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli “uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele” iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatı vermişti.

Washington yönetimi bu süreçte Venezuela açıklarına bir deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ordunun, Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan ABD’ye uyarı: Venezuela’ya yönelik operasyonun bölgesel sonuçları olurKolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan ABD’ye uyarı: Venezuela’ya yönelik operasyonun bölgesel sonuçları olur

ABD, uyuşturucu kaçırdığını iddia ettiği teknelere Venezuela açıklarında, uluslararası sularda hava saldırısı düzenlemiş ve bu saldırıların görüntülerini de paylaşmıştı. Uluslararası hukuk alanında tartışmalara yol açan saldırılar, "yargısız infaz" olduğu gerekçesiyle eleştirilmişti.

Venezuela ise bu gelişmelerin ardından halka askeri eğitim vermeye başlayarak bir milis gücü oluşturmaya başlamıştı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Sıfır araç artık hayal oldu: 2 el piyasası patladı gitti!
Sıfır araç artık hayal oldu: 2 el piyasası patladı gitti!
Vay vay vay bu nasıl Galatasaray: 3'te 3 yaptı ama bu hiç yakışmadı
İstanbul'a yağışlar ne zaman dönüyor? AKOM'dan fırtına uyarısı geldi
ASKİ saat vererek duyurdu: Önleminizi alın! 20 mahalle susuz kalacak
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Kasımda ABD ve Çin otomobillerine indirim geliyor: Japon arabalarına ise zam...
Kasımda ABD ve Çin otomobillerine indirim geliyor: Japon arabalarına ise zam...
Emre Belözoğlu tekmeyi attı Okan Buruk nasıl kazandı: Futboldaki yapıyı açıkladı dönen dolapları anlattı
Kim bu üniversite tercihlerini değiştiren el?
AKP'nin 'gizli' elektrik zammı: Elektrik faturaları 45 milyonu çarpacak!
Murat Ülker'den Sadettin Saran kararı: Toplantıda açıkça söyledi
Dünya
Salgın 2 can aldı: Yetkililer çocuklar için uyardı
Salgın 2 can aldı: Yetkililer çocuklar için uyardı
'İsrail'e desteği keseriz' demişti: Trump'tan bir açıklama daha
'İsrail'e desteği keseriz' demişti: Trump'tan bir açıklama daha