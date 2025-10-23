Son dakika | Trump: Venezuela'ya kara operasyonu gerçekleştireceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada Venezuela’ya kara operasyonu düzenleyeceklerini duyurdu.

Kararı "kartellere ve insan kaçakçılığına karşı" mücadele diyerek gerekçelendiren Trump, "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu göreceğiz" dedi.

ABD Venezuela açıklarında tekneyi vurdu: 6 ölü

BOMBARDIMAN UÇAKLARI İDDİASINI YALANLADI

Trump, Amerikan Wall Street Journal gazetesinde yer alan ve ABD'nin Venezuela açıklarına B-1 bombardıman uçakları gönderdiği iddiasına ilişkin bir soruya verdiği cevapta ise bu iddiayı reddetti. "Bu doğru değil" dedi.

NE OLMUŞTU

ABD Başkanı, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli “uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele” iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatı vermişti.

Washington yönetimi bu süreçte Venezuela açıklarına bir deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ordunun, Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan ABD’ye uyarı: Venezuela’ya yönelik operasyonun bölgesel sonuçları olur

ABD, uyuşturucu kaçırdığını iddia ettiği teknelere Venezuela açıklarında, uluslararası sularda hava saldırısı düzenlemiş ve bu saldırıların görüntülerini de paylaşmıştı. Uluslararası hukuk alanında tartışmalara yol açan saldırılar, "yargısız infaz" olduğu gerekçesiyle eleştirilmişti.

Venezuela ise bu gelişmelerin ardından halka askeri eğitim vermeye başlayarak bir milis gücü oluşturmaya başlamıştı.