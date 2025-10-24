Özgür Özel Hakan Fidan ve İbrahim Kalın'ın neden kavgalı olduğunu açıkladı!

Türkiye'de vatandaşların e-devlet bilgileri panel adı altında platformlarda satıldı. Telegram gibi sosyal medya uygulamalarda hackerler, vatandaşın bilgilerini paralel bir e-devlet sistemi kurarak sattı. İktidar ve medyası uzun süre bu gerçekliği kabul etmedi.

Gerçekler ortaya çıktıktan sonra da verileri çalanlara yönelik operasyonlar düzenlendi ve davalar açıldı. Bugün de İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında 'Casusluk' soruşturması başlatıldı.

Hani veri sızıntısı yoktu Sayın Bakan? Bakanlıktan 'sorgu paneli' operasyonu

2019 seçimlerinde seçmen bilgisinin yurt dışındaki ülkelere satıldığı iddia edildi. Bu soruşturmanın ana unsuru olarak ifade edildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de soruşturma hakkında ilk yorumda bulundu. Özel, iddiaların mesnetsiz olduğunu ifade etti. Özel, AKP iktidarı dönemindeki veri sızıntısını hatırlattı.

Vatandaşın TC kimlik NO'sundan sağlık ve tapu kayıtlarına kadar gele geçirildiğinin ayyuka çıktığını ve buna yönelik davalarda MİT'in bile taraf olduğunu söyledi.

Özel, Hakan Fidan'ın MİT Başkanlığı döneminde veri sızıntısı için harekete geçmediğini fakat İbrahim Kalın'ın göreve gelir gelmez bu konunun üzerine gittiğini söyledi.

Özel, bu nedenle de Fidan ile Kalın'ın aralarının bozuk olduğunu söyledi.

Özel şunları ifade etti:

Neden casusluk diyormuş arkadaşlar? İstanbul’un verileri varmış da bunlar paylaşılmış. Yurtdışına yollanmış falan. Arkadaşlar lütfen açsın 23. Ankara Ağır Ceza, 28. Ankara Ağır Ceza, 33. Ankara Ağır Ceza ve 27. Ankara İdare Mahkemesi’ndeki davalara bir bakın. Bilhassa 28’incisinin tarafı MİT’tir. Hakan Fidan zamanında MİT’in, eş zamanlı olarak Sağlık Bakanlığı’nın, Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, İçişleri Bakanlığı’nın vatandaşlık hizmetlerinin, yani herkesin nüfus bilgileri, bunun yanında SGK‘nın bütün bilgileri çalınmıştır.

"HAKAN FİDAN DÖNEMİNDE ÇALINMIŞTIR, KALIN İLE ARALARI BU YÜZDEN BOZUK"

Hakan Fidan döneminde çalınmıştır. Hakan Fidan bunun üstüne gitmeye korkmuştur üstüne kalacağını bildiği için. İbrahim Kalın gelince yaptığı ilk iş, bu konuda gerekli hassasiyeti göstermektir. Araları da o yüzden bozuktur zaten. Hakan Fidan bu ülkenin bütün değerli bilgilerini çaldırdı. Söylediğim mahkemelerdeki dosyalara bakarsanız, bu bilgilerin tamamının, örneğin böyle isim isim veriyor neyse, kimseye yol göstermeyelim. Halen daha erişimde olan bazı yerlerde bu bilgiler satılıyor arkadaşlar. Hepimizin bilgisi. Sayın Erdoğan Erdoğan’ın TC numarası bile konu olmadı mı arkadaşlar? Sayın Erdoğan’ın TC numarasına kadar çaldırdılar. Hepimizin TC’sini çaldırdılar. Hepimizin sağlık bilgilerini, sosyal güvenlik bilgilerini… Gelir idaresinin bilgileri çalındı. Hepimizin vergi bilgileri, gelir bilgileri yabancı hacker’ların elinde. Davaları görülüyor bunların. Neymiş? İstanbul’dan bilgi toplamış da bilmem ne yapmış. Bir de başında şey diyor. ‘2019 seçimleri öncesi.’ 2019 öncesi İstanbul’u siz yönetiyordunuz. Kampanyada İstanbul’la ilgili seçmen analizi yapıldıysa bundan en çok AK Parti övünüyor arkadaşlar. ‘Mahalle mahalle, sokak sokak, ev ev seçmeni tanıyoruz, analiz ediyoruz, bilgileri var, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz.’ Buna yabancılar ‘canvassing’ diyor, kapı kapı çalışmaya ve AK Parti bununla övünüyor. Bütün partiler bunu yapabildiği ölçüde başarılı oluyor. 2019 sonrası İstanbul Senin projesi ile bilgi toplanmış da. Bilmiyorum ama seyirden bakıyorum, yabancı bir server, ıvır zıvır böyle bir casusluk meselesine bulaştırabilmek için 50 tane takla atmışlar.

