Hasan Mutlu'dan teşekkür mesajı: İnsan böyle zamanlarda anlıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li belediyelere yönelik yürütülen soruşturmalarda 16 Eylül 2025'te tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, yapay zeka tarafından oluşturulmuş ve kendisini koğuşta gösteren fotoğrafını sosyal medya X hesabından paylaştı.

Tutuklu Başkan Hasan Mutlu'dan dengeleri değiştirecek savunma! Ses kaydını ifşa etti

Hasan Mutlu, yaptığı paylaşımda ayrıca kendisine destek olan dostlarına da teşekkür etti. "İnsan, karanlıkta kimlerin ışık olduğunu böyle zamanlarda anlıyor" diyen mutlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İNSAN BÖYLE ZAMANLARDA ANLIYOR"

"Dostlara selam olsun…

Zor günümde yanımda duranlara, adımı anıp kalbinden geçirenlere, uzaktan bile olsa “yalnız değilsin” diyen herkese…

Bazen bir mesaj, bazen bir dua, bazen sadece bir hatırlayış; hepsi yüreğime dokundu. İnsan, karanlıkta kimlerin ışık olduğunu böyle zamanlarda anlıyor.

Dostluk, yük ağırlaşınca omuz verenmiş.

Bugün buradaysam, ayaktaysam, hâlâ gülümseyebiliyorsam, bunun sebebi sizlersiniz.

Dostlara bin selam, bin teşekkür…"