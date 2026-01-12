Hasan Mutlu'dan teşekkür mesajı: İnsan böyle zamanlarda anlıyor

Hasan Mutlu'dan teşekkür mesajı: İnsan böyle zamanlarda anlıyor
Yayınlanma:
Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, sosyal medya X hesabından, yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir fotoğrafını paylaşarak, kendisine destek olan dostlarına teşekkür etti. Mutlu, "Bazen bir mesaj, bazen bir dua, bazen sadece bir hatırlayış; hepsi yüreğime dokundu. İnsan, karanlıkta kimlerin ışık olduğunu böyle zamanlarda anlıyor" ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li belediyelere yönelik yürütülen soruşturmalarda 16 Eylül 2025'te tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, yapay zeka tarafından oluşturulmuş ve kendisini koğuşta gösteren fotoğrafını sosyal medya X hesabından paylaştı.

Tutuklu Başkan Hasan Mutlu'dan dengeleri değiştirecek savunma! Ses kaydını ifşa ettiTutuklu Başkan Hasan Mutlu'dan dengeleri değiştirecek savunma! Ses kaydını ifşa etti

Hasan Mutlu, yaptığı paylaşımda ayrıca kendisine destek olan dostlarına da teşekkür etti. "İnsan, karanlıkta kimlerin ışık olduğunu böyle zamanlarda anlıyor" diyen mutlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İNSAN BÖYLE ZAMANLARDA ANLIYOR"

"Dostlara selam olsun…

Zor günümde yanımda duranlara, adımı anıp kalbinden geçirenlere, uzaktan bile olsa “yalnız değilsin” diyen herkese…

Bazen bir mesaj, bazen bir dua, bazen sadece bir hatırlayış; hepsi yüreğime dokundu. İnsan, karanlıkta kimlerin ışık olduğunu böyle zamanlarda anlıyor.

Dostluk, yük ağırlaşınca omuz verenmiş.

Bugün buradaysam, ayaktaysam, hâlâ gülümseyebiliyorsam, bunun sebebi sizlersiniz.

Dostlara bin selam, bin teşekkür…"

ekran-goruntusu-2026-01-12-215354.png
Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun X paylaşımı (12 Ocak 2026)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Kar yağışı devam edecek mi soğuk ne zaman bitecek: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
Kalp krizinde en tehlikeli saat artık biliniyor: Gündüz
Avrupa'nın yeni kralı belli oldu! Bu yılın otomobili rakiplerini açık ara geride bıraktı
Avrupa'nın yeni kralı belli oldu! Bu yılın otomobili rakiplerini açık ara geride bıraktı
TFF yöneticileri arasında kavga çıktı: Süper Kupa'daki skandalı açıkladı
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Siyaset
AKP'li Çelik'ten gümrük vergisi muafiyetine 'yeni düzenleme' sinyali
AKP'li Çelik'ten gümrük vergisi muafiyetine 'yeni düzenleme' sinyali
CHP'nin Meclis'teki emekli nöbeti devam ediyor: AKP milletvekillerini emeklinin sorununu çözmeye davet ediyoruz
CHP'nin Meclis'teki emekli nöbeti devam ediyor: AKP milletvekillerini emeklinin sorununu çözmeye davet ediyoruz