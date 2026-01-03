Tutuklu Başkan Hasan Mutlu'dan dengeleri değiştirecek savunma! Ses kaydını ifşa etti

Halktv.com.tr/Özel Haber

31 Mart 2024 seçimlerinde CHP’li Hasan Mutlu’nun belediye başkanı seçildiği Bayrampaşa Belediyesi’ne geçtiğimiz aylarda düzenlenen operasyon ile belediye başkanı Hasan Mutlu tutuklanmıştı. Tutuklama ardından yapılan başkanvekilliği seçimlerini CHP kazanırken, daha sonra AKP’lilerin itirazı ile yenilenen seçimlerde yönetim AKP’ye geçmişti.

Mutlu ve çalışma arkadaşlarının tutuklanmasına neden olan iddialara dair, ortaya yeni çıkan sesli görüntülü kayıtlarla avukatları tarafından kapsamlı bir çalışma hazırlandı. Yedi ayrı başlık halinde ele alınan iddialara dair çalışmada Mutlu’nun tutuklanmasına giden süreçte karşısında durduğu süreçler aktarıldı.

TÜM İDDİALARDAKİ SÜREÇLERE YANIT VERİLDİ

Çalışmada yer alan bilgilere göre, rüşvet suçlamasına konu olan Forum İstanbul girişindeki alanla ilgili resmi süreç ayrıntılı biçimde ele alındı. Bayrampaşa Belediye Encümeni, 27.02.2025 tarih ve 85 sayılı karar ile Kocatepe Mahallesi, Paşa Caddesi'ndeki 160 metrekarelik alanın 6 aylığına kiraya verilmesi için ihale açtı. İhale bedeli 6 ay için 900.000,00 TL + KDV olarak belirlendi; geçici teminat tutarı ise 27.000,00 TL (bedelin yüzde 3'ü) olarak saptandı.

20 Mart 2025 Perşembe günü saat 10.30'da yapılan ihaleye hiçbir katılımcı girmedi; bu nedenle aynı gün 126 sayılı encümen kararıyla ihale iptal edilerek dosya müdürlüğüne iade edildi.

Adil Umur'un bu ihaleye girmediği, ancak buna rağmen söz konusu alana "Karlen Gıda Restoran Hizmetleri Ltd. Şti." üzerinden kaçak bir kafe inşa ettiği belirlendi.

Adil Umur tarafından çekildiği anlaşılan kayıtta yaklaşık 30 dakikalık görüntülü ses kaydında geçen ifadeler ve Ramazan ayı verilerine ile görüşmenin 21 Mart 2025 tarihinde akşamüstü yapıldığı tespit edildi. Adil Umur'un görüşmeyi kaydetmek için ikinci bir cep telefonu edindiği, kayıtta bir kadının "Sen telefon mu aldın?" sesi ile kayıt altına alındı.

SES KAYDI İFŞA OLDU

Kayıtta Adil Umur'un, görevden alınan eski Belediye Başkan Yardımcısı Bilgehan Yağcı'dan sürekli Hasan Mutlu'yu tutuklatmak için delil istediği, Bilgehan Yağcı'nın ise "Bende net bir şey yok" cevabını verdiği duyuluyor.

Adil Umur kayıtta bizzat "Bizim paralık maralık işimiz yok" diyerek maddi bir talebin olmadığını söylemesine rağmen savcılık şikayetinde kendisinden 3 milyon TL ve yüzde 25 ortaklık istendiğini iddia etti.

Ortaya çıkan gerçeklerde şikayetçiler ile yeni belediye yönetimi arasındaki duruma dair belgeler de bulundu. Belgelere göre, 30 Ocak 2025 tarihli ve 11261 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'ne göre; Saki Teker, Karlen Gıda'daki 500.000,00 TL sermaye karşılığı 5.000 adet payını Adil Umur'a devretti. Saki Teker, kaçak kafenin yıkım sürecinde CHP'den istifa etti. Başkanvekili AKP’li olunca ise yardımcılığına getirildi. Saki Teker'in Adil Umur'u Hasan Mutlu'nun makamına sadece bir kez "ortağım ve depremzede" diyerek getirdiği, bunun dışında bir muhataplık olmadığı da belirtildi.

Hazırlana çalışmada Mutlu dönemindeki bazı mali tablolar önceki dönemle de kıyaslandı. Mutlu'dan önceki 5 yılda halı sahalardan toplam 73 bin TL tahsilat yapılmışken; Hasan Mutlu'nun yaklaşık 1,5 yıllık döneminde belediye kasasına bu kalemden 2 milyon 130 bin TL'den fazla para girdi. Ayrıca Hasan Mutlu döneminde tek bir otel ruhsatı verilmediği halde, rüşvetle ruhsat verildiği yönünde iddiaların ortaya atıldığına dikkat çekildi. Yine "Miss Cafe" markasının Hasan Mutlu tarafından zimmete geçirildiği iddiasına karşılık, markanın aslında tescil dahi edilmemiş bir başvuru olduğuna dair belgelere yer verildi.