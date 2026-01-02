Son Dakika | Köşkeroğlu Baklava'nın sahibi ile Marnas Hotel Müdürü tutuklandı

Son Dakika | Köşkeroğlu Baklava'nın sahibi ile Marnas Hotel Müdürü tutuklandı
Son dakika haberi... Köşkeroğlu Baklavaları'nın sahibi Süleyman Köşkeroğlu ile Marnas Hotel Müdürü Cengiz Fison tutuklandı.

Marnas Hotel müdürü Cengiz Fison ve Köşkeroğlu Baklavaları’nın sahibi Süleyman Köşkeroğlu tutuklandı.

Gazeteci Dilek Yaman Demir'in aktardığına göre Köşkeroğlu ve Fison, Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı.

Süleyman Köşkeroğlu

BAYRAMPAŞA OPERASYONU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Eylül 2025'te Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturma başlatılmıştı.

Sourşturma kapsamında Belediye Başkanı Hasan Mutlu dahil çok sayıda kişi gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

