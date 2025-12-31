İBB davası tutuklularının aileleri gözyaşları içinde konuştu: 'Bir yılımız Silivri yollarında geçti'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 19 Mart operasyonlarında tutuklananların yakınları tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağı, 'adalet' talebiyle 2025 yılının son gününde bir kez Silivri'de bir araya geldi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu burada bir konuşma yaptı. Dilek İmamoğlu'nun konuşmasının ardından, operasyon kapsamında tutuklanan isimlerin yakınları da konuştu.

Dilek İmamoğlu Silivri'den isyan etti! "Vicdanınız rahat mı?"

İlk sözü alan eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu’nun eşi Tuba Torun Aydoğdu, göz yaşları içinde yaptığı konuşmasında, “Gerçekten çok üzgünüm. Bugün, eşimle akşam yemeğini birlikte yemek isterdim. Bu kadar basit bir şey yapamıyor olmak… Eminim hepimiz işte burada aynı duyguları yaşıyoruz. Vicdan reddiyle karşı karşıyayız. Eşim Aykut Erdoğdu'nun yanından geldim. Sordum, dedim ki, ‘Bir mesajın var mı?’ Dedi ki, ‘Yeni yıl, umut demektir. Bize düşen o umudu, en dirençli halimizde korumak ve yaşatmaktır, mücadele etmektir. 2026’da yapmamız gereken tek şey budur" dedi.

“ÇOCUĞUMU İSTİYORUM BIRAKSINLAR”

Esenyurt Belediyesi personeli Ali Fırat Baycan'ın annesi Teslim Baycan da burada dikkat çeken bir konuşma yaptı. Baycan, “Biz de yeni yıla herkes gibi burada, Silivri'de giriyoruz. Oğlumu ziyaret ettim. Yani bizim de bir yılımız, Silivri yollarında geçti. Onlar içeride, biz de dışarıda adalet istiyoruz. Ne diyeyim? Diyecek söz bulamıyorum yani. Suçsuz yere içeride tutuyorlar. Adaletli olmalarını diliyorum. Anneleri üzmesinler. Bu kadar üzüldüğümüz yetmez mi? Bir yılımız geçti. Suçsuz yere çocuğum içeride. Hiçbir suçlama yok. Niye içeride? Adalet istiyorum. Yeni yılda beraber olmak isterdim. Allah, kimseyi çocuğundan ayrı koymasın. Ne diyeyim? Diyecek söz bulamıyorum. Adalet istiyorum. Çocuğumu istiyorum” diye konuştu.

GÜRKAN AKGÜN'ÜN EŞİ SİNEM KELEŞ AKGÜN:

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün ile cezaevinde evlenen Sinem Keleş Akgün de duygularını, “2026’yı hak, hukuk ve adalet umuduyla, gücümüzle, direngenliğimizle, sevdiklerimizden aldığımız güçle ve dirençle, burada, cezaevi önünde karşılıyoruz. 2026 yılında adaletli, duruşma salonlarında arayacağız. Bizler, öyle yargı paketleriyle, düzenlemelerle serbest bırakılmayı talep edenler değil, sadece kanunların ve Anayasa’nın uygulanmasını bekleyen aileleriz. Tek suçu bu ülkenin insanları daha adil, daha eşit yaşasın diye çalışmak olan sevdiklerimizin, haksız ve hukuksuz tutukluluklarının son bulmasını istiyoruz” açıklamasında bulundu.

BUĞRA GÖKCE’NİN EŞİ FİLİZ KAHVECİ:

Cezaevinde nikah kıyan bir diğer isim İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Doç. Dr. Buğra Gökce’nin eşi Filiz Kahveci Gökce de buluşmada, “Ben, yeni evlenen biri olarak, eşime bir mesaj göndermek istiyorum: Canım eşim, canım Buğra. Bu gece senin yalnızlığına, kendi yalnızlığımla eşlik edeceğim; biliyorsun. Ama sana, 2026 için, yeni yıl hediyesi, umut getirdim sevgili Birhan Keskin'in dizileriyle: ‘Buraya umutlu günler koydum / Şimdilik biraz uzak görünüyor; biliyorum / Ama kim bilir, belki birazdan uzanıp dokunursun’ demiş şair. Seni çok seviyoruz ve seni burada, geldiğin güne kadar bekliyoruz. Herkesin yeni yılını kutluyorum” dedi.

CEM ALPER AKYÜZ’ÜN ANNESİ SEHER AKYÜZ:

Esenyurt Belediyesi'nde çalışan Cem Alper Akyüz’ün annesi Seher Akyüz, “Bugün görüş günümüzdü. İki tane evladı var. Onları da görüşüne getirdik. Birisi beş yaşında, birisi sekiz yaşında. Evlatlarını kucağına aldı. Onları öpüp kokluyordu. Ben onları izlemekle meşgul oldum. O kadar duygulandım ki… Çünkü, bir yıldır babalarından uzaklar, evlatlarından uzak o da. Bizi çok yaraladı. Yani suçsuz yere bir şekilde içeride tutulması, bizleri aileler olarak yaralıyor. Çünkü hiçbir suçları yoktur. İddianameleri bomboş. Ama neden tutuluyor? Yani biz hak, hukuk, adalet istiyoruz. 2026’nın ülkemize özgürlük, eşitlik, barış getirmesini diliyorum. Ve suçsuz mahkumlarımızın bir an önce özgürlüklerine kavuşmasını diliyorum” sözleriyle dile getirdi.

ENGİN ULUSOY’UN EŞİ FATMA ULUSOY:

Eski İBB Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy’un eşi Fatma Ulusoy ise, gözyaşları içinde “Ben, eşime o kadar çok güveniyorum ki, onun için dimdik ayakta duruyorum. Hiç vazgeçmiyorum mücadele etmekten. Ve özgürlüğüne kavuşmasını istiyorum” cümlelerini kurdu.

FATİH KELEŞ’İN EŞİ, MUSTAFA KELEŞ’İN ANNESİ İLKNUR KELEŞ:

İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in eşi, oğlu Mustafa Keleş’in annesi İlknur Keleş de “Ben Mustafa Keleş’in annesiyim. Ben de şimdi görüşten çıktım. Gerçekten bir anne olarak, bir eş olarak sesimiz duyulsun artık. Yeter. Gerçekten yeter. O, orada üşüyor. Ona bir son verilmeli. Hiçbirinin, hiçbir suçu yok. Lütfen artık sesimizi duyun” dedi.

MEHMET MURAT ÇALIK’IN EŞİ ZEHRA ÇALIK:

Seçilmiş Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın eşi Zehra Çalık ise, “Benim eşime bir cümlem vardı: Bir ağacın gücü, her mevsime karşı göğüs germesi, direnmesidir.’ Biz bu duruşu sergilemeye devam edeceğiz. Hak, hukuk, illaki bir şekilde ilahi adalet de tecelli edecek” ifadelerini kullandı.