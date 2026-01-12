CHP'nin Meclis'teki emekli nöbeti devam ediyor: AKP milletvekillerini emeklinin sorununu çözmeye davet ediyoruz

CHP milletvekilleri TBMM Genel Kurulu'nda asgari ücretin 39 bin lira olması ve en düşük emekli aylığının da bu seviyeye yükseltilmesi amacıyla "Meclis'i terk etmeme" eylemi başlattı.

Eylem beşinci gününde devam ederken CHP Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin ve Özgür Karabat, nöbet tutan diğer vekillerle birlikte Genel Kurul'da başlattıkları eyleme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP'nin TBMM nöbeti sürüyor: "Emekliler açlığa, yoksulluğa ve sefalete mahkum edildi"

"16 MİLYON EMEKLİNİN SORUNUNU ÇÖZMEYE DEVAM EDİYORUZ"

16 milyon emelinin hakkını aramaya devam ettiklerini belirten Aytekin açıklamasında, şunları söyledi:

"Milletin meclisinde 16 milyon emeklinin hakkını aramaya devam ediyoruz. Peki neden buradayız? Çünkü burası işçinin, çiftçinin, köylünün ve emeklinin hakkının arandığı, hakkının verildiği, kanunların kararların çıktığı milletin Meclisi. Bizler kimiz? Bizler Milletvekilleriyiz. Millet bize vekalet verdi, 16 milyon emekli bize vekalet verdi ‘benim sorunumu milletin meclisinde çözün’ dedi. Biz de AK Parti Milletvekillerini milletin meclisine 16 milyon emeklinin sorununu çözmeye davet ediyoruz."

"AKP İKTİDARA GELDİĞİNDE EMEKLİ, ASGARİ ÜCRETTEN YÜZDE 36 FAZLA MAAŞ ALIYORDU"

Karabat ise, AKP iktidara geldiğinde emeklilerin asgari ücretten yüzde 36 oranda daha fazla maaş aldığına ancak günümüzde emekli maaşlarının asgari ücretin yüzde 40 gerisinde olduğuna vurgu yaptı.

Karabat, şöyle konuştu:

"Buradan milletin emeklisine sahip çıkıyoruz. Şunu söylemek istiyoruz ki; AKP iktidar olduğunda emekliler asgarinin yüzde 36 fazlası maaş alıyordu. Bugün yüzde 40 gerisinde. O zaman olan kaynak neden şimdi yok diye soruyoruz? Herkese olan kaynağın neden emekliye olmadığını soruyoruz? Ama biliyoruz ki kaynak var ama AKP milleti ve emekliyi tercih etmiyor, kendi yandaşlarını tercih ediyor. Bu mücadelede emeklilerin sonuna kadar yanındayız. Bu gece de burada gurubumuzla birlikte sabaha kadar nöbetteyiz."