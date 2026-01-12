AKP'li Çelik'ten gümrük vergisi muafiyetine 'yeni düzenleme' sinyali

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AKP Merkez Yürütme Kurulu’nun (MYK) bitmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Ömer Çelik'ten SDG açıklaması: Türkiye için tehdit

Ömer Çelik, sanal bahis ve kumarın Türkiye’ye yönelik bir operasyon aracı olarak kullanıldığını belirterek, illegal bahis ağlarının kara para ve mafya bağlantılarıyla birlikte tüm boyutlarıyla ele alındığını söyledi. Çelik, cep telefonları ve dijital platformlar üzerinden yayılan bu tehdide karşı, toplum ve vatandaşları korumayı amaçlayan kapsamlı bir eylem planının MYK’da ana gündem maddesi olarak görüşüldüğünü ifade etti.

GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİNDE YENİ DÜZENLEME SİNYALİ

Gümrük vergisi muafiyetine ilişkin düzenleme hakkında değerlendirmelerde bulunan Çelik, 30 Euro altındaki siparişlere yönelik uygulamanın kaldırılmasının temel gerekçesinin tüketici sağlığı, ürün güvenliği ve haksız rekabetin önlenmesi olduğunu söyledi. Çelik, “Ticaret Bakanlığı aşırı fiyatlamalarla ilgili süreci yakından takip ediyor. Teknolojik gereklilik doğuran istisnai durumlar için yeni değerlendirmelere açık olunabilir” dedi.

AKP'Lİ USTA'NIN ARDINDAN ÖEMER ÇELİK'TEN 'ALEVİ CANLARIMIZ" AÇIKLAMASI

Çelik, Meclis'te "Aleviler öldürülüyor diye ortalığı ayağa kaldırıyor" sözleriyle kamuoyunun tepkisini çeken AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'ya yönelik CHP’li isimlerin eleştirilerini “yok hükmünde” olarak nitelendirerek, “Biz Alevi canlarımızla da biriz, emekli büyüklerimizin de her zaman yanındayız” dedi.

Çelik, “Alevilere yönelik hassasiyetin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanlığı döneminden bu yana açık şekilde ortaya konduğunu” söyledi.

Çelik, “Ayrımcılıkların kaldırılması konusunda Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu gayret ortadadır” ifadelerini kullandı.

EMEKLİLERE 20 BİNE "BÜTÇE İMKANLARI ÇERÇEVESİNDE" YORUMU

Emeklilerin yapılan zamdan memnun olmaması ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Çelik, bütçe imkanları çerçevesinde emekliler başta olmak üzere esnaf, işçi ve çiftçilerin korunmaya devam edileceğini belirterek, “Ekonomik programdaki iyileşmelere bağlı olarak hiçbir zaman emeklimizi yalnız bırakmayacağız” dedi.

CHP’nin, AKP Grup Başkanvekili ve Genel Sekreteri’ni hedef alan söylemlerini eleştiren Çelik, bu ifadelerin siyasi bir karşılığı olmadığını savunarak, “Arkadaşlarımız bu görevlere siyasi emekleri ve Cumhurbaşkanımızın takdiriyle gelmiştir. Görevlerini de hakkıyla yapmaktadırlar” diye konuştu.