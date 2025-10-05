Rusya Avrupa ülkelerine girmişti: NATO savaş jetlerini kaldırıyor!

Rusya Avrupa ülkelerine girmişti: NATO savaş jetlerini kaldırıyor!
Yayınlanma:
Polonya Savunma Bakanı Władysław Kosiniak-Kamysz, Rusya'nın Polonya'nın yanı sıra NATO ülkesi Romanya ve Estonya'ya da girmesinin ardından NATO ülkeleriyle, Rus sınırında ortak devriyeler yapılacağını açıkladı.

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Władysław Kosiniak-Kamysz, Poznań'da Norveç'ten gelen ek müttefik F-35 uçaklarının 6 Ekim'de Polonya'ya varacağını duyurdu. Bu uçaklar, önümüzdeki haftalarda Polonya hava sahasının güvenliğini artırmak için Hollanda ve Polonya jetleriyle birlikte görev yapacak.

Polonya Halk Partisi (PSL) İl Kongresi'nde düzenlenen basın toplantısında, Polonya'nın müttefiklerine teşekkürlerini iletti.

Rusya gerilimi NATO’yu karıştırdı: İttifak ikiye bölündü!Rusya gerilimi NATO’yu karıştırdı: İttifak ikiye bölündü!

6 EKİM'DE BAŞLIYOR

Bakan, “İlk ikisi halihazırda envanterimizde bulunan Polonya F-35'lerinin hizmete girmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Norveç Kraliyet Hava Kuvvetleri, 6 Ekim'den itibaren pilotlarımızla işbirliği yaparak Polonya'nın güvenliğini destekleyecek” dedi.

NORVEÇ DE KATILACAK

Bu konuşlandırma, Ocak ayından yaz aylarına kadar yürütülen ilk operasyondan sonra yılın ikinci görevi olacak. Norveçli pilotların, Polonya hava sahasını ihlal eden “Rus insansız hava araçlarını veya uçaklarını durdurmaya hazır olacağı” ve “müdahaleye ilişkin kararların NATO komutanlığına ait olacağı" belirtiliyor.

Polonya alarma geçti jetler havalandı: NATO’dan Rus saldırısına karşı operasyonPolonya alarma geçti jetler havalandı: NATO’dan Rus saldırısına karşı operasyon

SAVUNMA BAKANINDAN AÇIKLAMA

Norveç Savunma Bakan Yardımcısı Andreas Flaam, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Komutanı'nın uygun yanıtları belirleyeceğini vurgulayarak, NATO'nun İttifak'ın doğu kanadındaki askeri varlığını ve caydırıcılık önlemlerini önemli ölçüde artırdığını pekiştirdi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Everest'te kar fırtınası! En az bin kişi mahsur kaldı: Korku filmi gibi görüntüler geliyor
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
Fuhuşla suçlanan rapçi Diddy'nin cezası belli oldu: Dünyanın gözü bu karardaydı!
Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Dünya
Ateşkes çıkacak mı? Hamas heyeti görüşmeler için Mısır'da
Ateşkes çıkacak mı? Hamas heyeti görüşmeler için Mısır'da
Trump: Gazze'de ateşkes görüşmelerinde üçüncü taraflar işe yaradı
Trump: Gazze'de ateşkes görüşmelerinde üçüncü taraflar işe yaradı
Alman Başbakan'dan Eurovision tartışmalarında İsrail'e destek
Alman Başbakan'dan Eurovision tartışmalarında İsrail'e destek