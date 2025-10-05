Rusya Avrupa ülkelerine girmişti: NATO savaş jetlerini kaldırıyor!

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Władysław Kosiniak-Kamysz, Poznań'da Norveç'ten gelen ek müttefik F-35 uçaklarının 6 Ekim'de Polonya'ya varacağını duyurdu. Bu uçaklar, önümüzdeki haftalarda Polonya hava sahasının güvenliğini artırmak için Hollanda ve Polonya jetleriyle birlikte görev yapacak.

Polonya Halk Partisi (PSL) İl Kongresi'nde düzenlenen basın toplantısında, Polonya'nın müttefiklerine teşekkürlerini iletti.

6 EKİM'DE BAŞLIYOR

Bakan, “İlk ikisi halihazırda envanterimizde bulunan Polonya F-35'lerinin hizmete girmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Norveç Kraliyet Hava Kuvvetleri, 6 Ekim'den itibaren pilotlarımızla işbirliği yaparak Polonya'nın güvenliğini destekleyecek” dedi.

NORVEÇ DE KATILACAK

Bu konuşlandırma, Ocak ayından yaz aylarına kadar yürütülen ilk operasyondan sonra yılın ikinci görevi olacak. Norveçli pilotların, Polonya hava sahasını ihlal eden “Rus insansız hava araçlarını veya uçaklarını durdurmaya hazır olacağı” ve “müdahaleye ilişkin kararların NATO komutanlığına ait olacağı" belirtiliyor.

SAVUNMA BAKANINDAN AÇIKLAMA

Norveç Savunma Bakan Yardımcısı Andreas Flaam, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Komutanı'nın uygun yanıtları belirleyeceğini vurgulayarak, NATO'nun İttifak'ın doğu kanadındaki askeri varlığını ve caydırıcılık önlemlerini önemli ölçüde artırdığını pekiştirdi.