Polonya alarma geçti jetler havalandı: NATO’dan Rus saldırısına karşı operasyon
Geçen haftalarda hava sahasının Rus dronları tarafından ihlal edildiğini öne süren ve NATO’yu alarma geçiren Polonya, Rusya’nın Kiev’e saldırıları sonrası savaş jetlerini kaldırdı ve hava sahasını kapattı. Rusya ise kendi hava sahasında yapılacak müdahalelere karşı NATO’yu uyardı.

Kiev yönetimi, Rusya'nın bu sabah Ukrayna'nın başkentine büyük çaplı bir dron saldırısı düzenlediğini ve en az altı kişinin yaralandığını açıkladı.

NATO üyesi Polonya ise hava kuvvetlerinin Rusya'nın Kiev'e saldırısına yanıt olarak jetlerini havalandırması üzerine, güneydoğusundaki iki şehir olan Lublin ve Rzeszow yakınlarındaki hava sahasını kapattı.

RUSYA UKRAYNA’YA SALDIRDI

Saldırı Ukrayna saatiyle sabah 6 civarında başladı ve ülke genelinde birçok bölge hava saldırısı alarmı altında.

Bazı sakinler, saldırı devam ederken güvenlik için yeraltındaki metro istasyonlarına kaçtı.

rusya-ukraynanin-baskenti-kieve-saldirilarini-surduruyor.jpg
Rusya Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik saldırılarını sürdürüyor

POLONYA SAVAŞ JETLERİNİ KALDIRDI

Polonya, “devlet güvenliğini sağlamakla ilgili planlanmamış askeri faaliyetler” nedeniyle iki şehir yakınlarındaki hava sahasını kapattığını açıkladı.

"Rusya Federasyonu'nun Ukrayna topraklarında saldırılar düzenleyen uzun menzilli havacılık faaliyetleriyle bağlantılı olarak Polonya ve müttefik uçakları hava sahamızda operasyonlara başladı.”

Bu eylemlerin önleyici nitelikte olduğu ve hava sahasını güvence altına almak ve vatandaşları korumak amacıyla yapıldığı belirtildi.

NATO RUS SINIRINDA ALARMA GEÇTİ

NATO, Rusya'nın Polonya hava sahasına şekilde dronlar ile girmesine yanıt olarak, kısa süre önce Polonya üzerinde bir hava savunma operasyonu düzenledi.

RUSYA'DAN UYARI GELMİŞTİ

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM'deki konuşmasının ardından Moskova'nın kendisine yöneltilen suçlamalar konusunda “saklayacak hiçbir şeyi olmadığını” vurguladı.

rusya-disisleri-bakani-sergey-lavrov.jpg
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

‘CİDDİ ŞEKİLDE PİŞMAN OLURLAR’

Bir ülkenin Rus hava sahasında Rus insansız hava aracını veya uçağını düşürmesi halinde Kremlin'in tepkisinin ne olacağının sorulması üzerine Lavrov bunu yapan ülkenin “yaptığına pişman olacağını” söyledi.

"İnsansız hava aracının bizim topraklarımız üzerinde uçmadığını, ancak birinin sınırını geçip bizim hava sahamızı terk ettiğini düşünün. Muhtemelen herkes, güvenliğini sağlamak için gerekli gördüğü her şeyi bu insansız hava aracına yapmak hakkına sahiptir.

Ancak, bizim topraklarımızda, hava sahamızda uçan herhangi bir nesneyi, hatta herhangi bir nesneyi düşürme girişiminde bulunulursa, insanların bizim toprak bütünlüğümüzü, egemenliğimizi bu kadar ağır bir şekilde ihlal ettikleri için ciddi şekilde pişman olacaklarını düşünüyorum."

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

