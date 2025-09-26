Doğu Avrupa’da gerilim dinmiyor: NATO ve Rus jetleri karşı karşıya geldi

Doğu Avrupa’da gerilim dinmiyor: NATO ve Rus jetleri karşı karşıya geldi
Yayınlanma:
NATO Hava Komutanlığı, Letonya hava sahasına yaklaşan Rus jetlerine karşı NATO savaş uçaklarının kaldırıldığını bildirdi. Söz konusu ihlale yakın bir zamanda ABD'de de Rus jetlerinin Alaska hava sahasına yaklaşması için F-16'lar kaldırılmıştı.

NATO Hava Komutanlığı’nın sosyal medya plaftormu Twitter (X) üzerinden yaptığı açıklamada, Rusya’ya sınırda yer alan NATO üyesi Letonya’nın hava sahasına yaklaşan Rus uçaklarının görülmesi üzerine 2 adet Macaristan Hava Kuvvetleri’ne ait, NATO savaş jetinin havalandırıldığı bildirildi.

Trump’ın sandığı kadar kolay değil: NATO Rus uçaklarını vurabilir mi?Trump’ın sandığı kadar kolay değil: NATO Rus uçaklarını vurabilir mi?

Gerilim, Rusya’nın Polonya, Romanya ve Estonya’nın hava sahalarını ihlal ettiği iddialarının ve bu kapsamda 2 ülkenin NATO’nun 4’üncü maddesini tetikleyerek ittifakı toplantıya çağırmasının ardından yaşandı.

‘İTTİFAK’IN KARARLILIĞINI GÖSTERİYOR’

Sosyal medya üzerinden resmî NATO hesabı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İki adet Macaristan NATO Gripen savaş uçağı Baltık Hava Devriyesi 25 Eylül'de Siauliai Litvanya'dan, Rusya’ya ait Su-30, Su-35 ve 3 adet MiG-31'in Letonya hava sahasına yakın uçmasına yanıt olarak havalandı

Macaristan, Baltık ülkeleri ve doğu kanadını koruma ve güvence altına alma konusunda İttifak'ın kararlılığını göstermektedir.”

NE OLMUŞTU

Geçen haftalarda ilk olarak Polonya, hava sahasına onlarca Rus dronunun girdiğini açıklamış, NATO üyesi ülkeler buna karşılık savaş jetlerini kaldırmıştı.

Daha sonra benzer bir ihlali Romanya’da bildirdi, yine NATO tarafından cevap verildi.

En son ise Estonya, hava sahasına Rus jetlerinin girdiği iddiasıyla NATO’yu ve BM Güvenlik Kurulu’nu acil toplantıya çağırdı.

Bunun ardından Polonya hava sahasının ihlal edilmesi halinde Rus jetlerini düşüreceğini açıkladı. Polonya’ya ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan da destek geldi.

ABD'DE F-16'LAR KALDIRILDI

ABD ve Rus jetleri Alaska’da karşı karşıya gelmişti: Pentagon generalleri acil toplantıya çağırdı!ABD ve Rus jetleri Alaska’da karşı karşıya gelmişti: Pentagon generalleri acil toplantıya çağırdı!

Öte yandan bu olayla yakın bir zamanda, ABD'nin Alaska eyaletinde de Hava Kuvvetleri tarafından yaklaşan Rus jetlerine önlem olarak F-16'lar kaldırıldı. Rus jetlerinin hava sahasını ihlal etmeden geri döndüğü bildirildi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Erdoğan-Trump görüşmesine damga vuran ifade: Trump 'Hileli seçimleri herkesten iyi bilir' derken kimi kastetti
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Acun Ilıcalı itiraf etti: Tüm parayı batırdım!
Marmara'daki depremin büyüklüğünü değiştirecek olayı açıkladı: Fay valfinden sızıntılar sürüyor
Erken emeklilik için şartları açıkladı: Müjdeyi verdi
İnsanlıktan utandıran görüntüler: Ordudan mezun olan kadınlar hayvanları canlı canlı yedi
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor: İşte en çok arıza veren otomobiller
İşte en çok arıza veren otomobiller
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor: İşte muhtemel yeni sahibi
İşte muhtemel yeni sahibi
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor
Dünya
ABD temsilcisi Barrack yine ortalığı karıştırdı: ‘Orta Doğu diye bir şey yok köyler var’
ABD temsilcisi Barrack yine ortalığı karıştırdı: ‘Orta Doğu diye bir şey yok köyler var’
ABD ve Rus jetleri Alaska’da karşı karşıya gelmişti: Pentagon generalleri acil toplantıya çağırdı!
ABD ve Rus jetleri Alaska’da karşı karşıya gelmişti: Pentagon generalleri acil toplantıya çağırdı!