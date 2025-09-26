Doğu Avrupa’da gerilim dinmiyor: NATO ve Rus jetleri karşı karşıya geldi

NATO Hava Komutanlığı’nın sosyal medya plaftormu Twitter (X) üzerinden yaptığı açıklamada, Rusya’ya sınırda yer alan NATO üyesi Letonya’nın hava sahasına yaklaşan Rus uçaklarının görülmesi üzerine 2 adet Macaristan Hava Kuvvetleri’ne ait, NATO savaş jetinin havalandırıldığı bildirildi.

Trump’ın sandığı kadar kolay değil: NATO Rus uçaklarını vurabilir mi?

Gerilim, Rusya’nın Polonya, Romanya ve Estonya’nın hava sahalarını ihlal ettiği iddialarının ve bu kapsamda 2 ülkenin NATO’nun 4’üncü maddesini tetikleyerek ittifakı toplantıya çağırmasının ardından yaşandı.

‘İTTİFAK’IN KARARLILIĞINI GÖSTERİYOR’

Sosyal medya üzerinden resmî NATO hesabı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İki adet Macaristan NATO Gripen savaş uçağı Baltık Hava Devriyesi 25 Eylül'de Siauliai Litvanya'dan, Rusya’ya ait Su-30, Su-35 ve 3 adet MiG-31'in Letonya hava sahasına yakın uçmasına yanıt olarak havalandı Macaristan, Baltık ülkeleri ve doğu kanadını koruma ve güvence altına alma konusunda İttifak'ın kararlılığını göstermektedir.”

NE OLMUŞTU

Geçen haftalarda ilk olarak Polonya, hava sahasına onlarca Rus dronunun girdiğini açıklamış, NATO üyesi ülkeler buna karşılık savaş jetlerini kaldırmıştı.

Daha sonra benzer bir ihlali Romanya’da bildirdi, yine NATO tarafından cevap verildi.

En son ise Estonya, hava sahasına Rus jetlerinin girdiği iddiasıyla NATO’yu ve BM Güvenlik Kurulu’nu acil toplantıya çağırdı.

Bunun ardından Polonya hava sahasının ihlal edilmesi halinde Rus jetlerini düşüreceğini açıkladı. Polonya’ya ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan da destek geldi.

ABD'DE F-16'LAR KALDIRILDI

ABD ve Rus jetleri Alaska’da karşı karşıya gelmişti: Pentagon generalleri acil toplantıya çağırdı!

Öte yandan bu olayla yakın bir zamanda, ABD'nin Alaska eyaletinde de Hava Kuvvetleri tarafından yaklaşan Rus jetlerine önlem olarak F-16'lar kaldırıldı. Rus jetlerinin hava sahasını ihlal etmeden geri döndüğü bildirildi.