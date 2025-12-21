Yanardağ 6 defa patladı: 1200 metreye kül püskürttü

Yanardağ 6 defa patladı: 1200 metreye kül püskürttü
Yayınlanma:
Endonezya'nın Java Adası'nın doğusunda bulunan Semeru Yanardağı 6 kez patlarken, 1200 metre yüksekliğe kül püskürttü.

Antara News'ün haberine göre Lumajang ve Malang bölgeleri sınırında yer alan Semeru Yanardağı yeniden faaliyete geçti.

Yanardağ, yerel saatle 00.26 ile 06.00 arasında 6 kez patladı ve 500 ila 1200 metre arası yüksekliğe kül püskürttü.

Semeru Gözlem İstasyonu yetkilisi Liswanto, Endonezya'nın alarm sistemine göre yanardağın tehlike düzeyinin "3. seviye" olduğunu açıkladı.

Görüntüler Hawaii'den: Yanardağ yeniden lav püskürttüGörüntüler Hawaii'den: Yanardağ yeniden lav püskürttü

5 KİLOMETRELİK ALANDA TÜM FAALİYETLER YASAKLANDI

Liswanto, fırlayabilecek kaya parçaları nedeniyle yanardağın çevresinde 5 kilometrelik alanda da her türlü faaliyetin yasaklandığını söyledi.

Yetkililer, bölge sakinlerine yanardağa 13 kilometre mesafeye kadar olan bölgede faaliyetlerden kaçınmasını tavsiye ederek bu mesafenin ötesinde ise lavların 17 kilometreye kadar ilerleyebilme ihtimali nedeniyle nehir yataklarından en az 500 metre uzak durulması gerektiğini belirtti.

JAVA ADASI’NIN EN AKTİF YANARDAĞLARINDAN BİRİ

Bromo Tengger Semeru Milli Parkı'nın bir parçasını oluşturan Semeru Yanardağı, Java Adası'ndaki en aktif yanardağlardan biri olarak biliniyor.

Kaynak:AA

1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler
1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler
Asgari ücrette yeni kulis: Tarih vererek ne kadar zam yapılacağını duyurdu
Ali Koç'tan Sadettin Saran açıklaması: Flaş Aziz Yıldırım detayı
Sadettin Saran haberi sonrası tehdit edildiğini açıkladı
Sadettin Saran haberi sonrası tehdit edildiğini açıkladı
Dört mevsim ziyaretçi ağırlıyor: 900 bin kişi akın etti
Dört mevsim ziyaretçi ağırlıyor: 900 bin kişi akın etti
Termometreler -14’ü gördü: Dereler buz tuttu
Termometreler -14’ü gördü: Dereler buz tuttu
Kasım indirimlerine 12 milyon lira ceza
Kasım indirimlerine 12 milyon lira ceza
İkisi sarı kodlu İstanbul dahil 11 kente uyarı! Karla karışık geliyor...
İkinci el otomobilde en çok satanlar en fazla zarar edenler
Kakao fiyatları düşüşe geçti ama çikolatalar hala ateş pahası! Raflardaki fiyatlar ne zaman düşecek? İşte detaylar...
Kakao fiyatları düşüşe geçti ama çikolatalar hala ateş pahası! Raflardaki fiyatlar ne zaman düşecek? İşte detaylar...
Dünya
“Yeni Suriye’de” kadının hakkı! Annenin velayet hakkı ortadan kaldırıldı
“Yeni Suriye’de” kadının hakkı! Annenin velayet hakkı ortadan kaldırıldı
Yağışlar şiddetlendi, risk yükseldi: Turuncu alarm verildi
Yağışlar şiddetlendi, risk yükseldi: Turuncu alarm verildi