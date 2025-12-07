Görüntüler Hawaii'den: Yanardağ yeniden lav püskürttü

Yayınlanma:
Güncelleme:
Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Hawaii'deki Kilauea Yanardağı, yeniden lav püskürttü.

ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı, Aralık 2024'ten beri süren patlamaların ardından yeniden aktifleşti.

kilauea-yanardagi-1.jpg

KİLAUEA YANARDAĞI YENİDEN AKTİFLEŞTİ

Yanardağın Halema'uma'u kraterinde lav fıskiyeleri oluşurken, gökyüzüne dumanların yükseldiği görüldü. Uzmanlar, patlamanın şu an için yerleşim alanları açısından bir tehlike oluşturmadığını belirtti.

kilauea-yanardagi-3.jpg

ZİYARETÇİLERE GÜVENLİK UYARISI

Ulusal parkta ziyaretçilere güvenlik için kapalı alanlardan uzak durmaları ve zararlı gazlara karşı dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

kilauea-yanardagi-2.jpg

KİLAUEA DAĞI

Amerika Birleşik Devletleri'nde Büyük Okyanus adalarından oluşan Hawaii eyaletindeki Big Island (Büyük Ada)'ın güneyindeki Hawaii Yanardağlar Ulusal Parkı içerisinde yer alan 1247 metre yüksekliğe sahip bir kalkan volkandır.

Kaynak:DHA

