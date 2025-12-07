Görüntüler Hawaii'den: Yanardağ yeniden lav püskürttü
ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı, Aralık 2024'ten beri süren patlamaların ardından yeniden aktifleşti.
Son bir yılda 37'nci kez! Kilauea yanardağı yeniden uyandı
KİLAUEA YANARDAĞI YENİDEN AKTİFLEŞTİ
Yanardağın Halema'uma'u kraterinde lav fıskiyeleri oluşurken, gökyüzüne dumanların yükseldiği görüldü. Uzmanlar, patlamanın şu an için yerleşim alanları açısından bir tehlike oluşturmadığını belirtti.
ZİYARETÇİLERE GÜVENLİK UYARISI
Ulusal parkta ziyaretçilere güvenlik için kapalı alanlardan uzak durmaları ve zararlı gazlara karşı dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.
KİLAUEA DAĞI
Amerika Birleşik Devletleri'nde Büyük Okyanus adalarından oluşan Hawaii eyaletindeki Big Island (Büyük Ada)'ın güneyindeki Hawaii Yanardağlar Ulusal Parkı içerisinde yer alan 1247 metre yüksekliğe sahip bir kalkan volkandır.
Kaynak:DHA