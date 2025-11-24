Son bir yılda 37'nci kez! Kilauea yanardağı yeniden uyandı

Yayınlanma:
ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı yeniden lav püskürtmeye başladı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi’ne (USGS) bağlı Hawaii Yanardağ Gözlemevi, dünyanın en aktif volkanlarından Kilauea'da lav akışının yeniden başladığını duyurdu.

USGS tarafından açıklamada, volkanik hareketliliğin sürdüğü belirtilerek, özellikle bugün ve 25 Kasım Salı günü arasında yeni ve güçlü bir lav püskürtme olayının yaşanma ihtimalinin çok yüksek olduğu kaydedildi.

Kilauea Yanardağı’nda cehennem görüntüleri: 450 metre püskürttüğü lavlar sel oldu aktıKilauea Yanardağı’nda cehennem görüntüleri: 450 metre püskürttüğü lavlar sel oldu aktı

DÜNYANIN EN AKTİF YANARDAĞLARINDAN BİRİ

Hawaii’nin Büyük Ada’sında yer alan ve korunan bir alan olan Volcanoes National Park içinde bulunan Kilauea, dünyanın en aktif yanardağlarından biri. Yaklaşık bir yıldır aralıklı olarak faaliyette ve yaklaşan bu patlama, geçen aralıktan bu yana 37’nci patlama olacak.

Kaynak:DHA

