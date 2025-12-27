Evde 5 kişi ölü bulunmuştu: HTŞ'den aile içi şiddet iddiası

Evde 5 kişi ölü bulunmuştu: HTŞ'den aile içi şiddet iddiası
Yayınlanma:
Suriye'nin Hama kentinde bir evde 5 kişinin ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada, geçici yönetime bağlı yetkililer olayın aile içi cinayet ve intihar olduğunu iddia etti.

Suriye'nin Hama kentinde bir evde beş kişinin ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Bölgede etkili olan Suriye Geçici Hükümeti'ne (HTŞ) bağlı İçişleri Bakanlığı, ön soruşturma sonuçlarına ilişkin bir açıklama yaptı.

HTŞ AİLE İÇİ ŞİDDET OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Yapılan açıklamada, ön bulgulara göre evde yaşayan erkeğin önce eşini ve üç kız çocuğunu öldürdüğü, ardından intihar ettiğinin belirlendiği öne sürüldü. Açıklamada, "Olayın nedeninin bulunması ve tüm ayrıntılarının ortaya çıkarılması için soruşturma sürüyor" ifadesi yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, daha önce Hama'da aynı aileden beş kişinin bir evde ölü bulunduğunu duyurmuştu. İlk açıklamada ölüm nedenlerinin belirlenemediği ve olay yerinde incelemelerin sürdüğü bildirilmişti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

