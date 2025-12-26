Suriye'de camide intihar saldırısı düzenlendi

Suriye'nin Humus kentindeki İmam Ali Camii'nde şiddetli patlama meydana geldi. Alevilerin yoğun olarak yaşadığı bir mahallede bulunan camide meydana gelen patlamada üç kişi hayatını kaybetti, beş kişi yaralandı.

CAMİDE İNTİHAR SALDIRISI DÜZENLENDİ

Reuters’a konuşan yetkililer patlamanın bir intihar saldırganı tarafından gerçekleştirilen saldırıdan ya da önceden yerleştirilen patlayıcı maddelerden kaynaklanmış olabileceğini belirtti.

Yerel bir yetkili, patlamanın camide büyük hasara yol açtığını açıkladı.

Suriye devlet medyası, güvenlik güçlerinin olayın ardından bölgeyi güvenlik çemberine aldığını ve patlamanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.