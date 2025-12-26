DEM Parti: Suriye’nin Humus kentinde bir Şii camisinin hedef alındığı bombalı saldırıyı en sert biçimde kınıyoruz

DEM Parti: Suriye’nin Humus kentinde bir Şii camisinin hedef alındığı bombalı saldırıyı en sert biçimde kınıyoruz
Yayınlanma:
DEM Parti, Suriye'nin Humus kentinde bir Şii camisinin hedef alındığı bombalı saldırıyı kınadı.

Suriye'nin Humus'taki Ali Talip Camisi'ne daha önce yerleştirilen bombalar namaz esnasında patlatıldı. Patlama sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı.

DEM Parti bombalı saldırıyı kınadı.Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"Suriye'nin Humus kentinde bir Şii camisinin hedef alındığı bombalı saldırıyı en sert biçimde kınıyoruz. İnanç mekânlarını ve sivilleri hedef alan bu tür saldırılar kabul edilemez. Bu saldırı bir kez daha göstermiştir ki, IŞİD ve benzeri yapılar Ortadoğu halkları için hâlâ ciddi bir tehdit oluşturmaktadır.

Suriye'de camide intihar saldırısı düzenlendiSuriye'de camide intihar saldırısı düzenlendi

SDG-Şam hattı düğümlendi: Mazlum Abdi'den jet hamle geldi! SDG sözcüsü tarih vererek açıkladıSDG-Şam hattı düğümlendi: Mazlum Abdi'den jet hamle geldi! SDG sözcüsü tarih vererek açıkladı

Bu tehdit, yalnızca güvenlikçi yaklaşımlarla değil; halkların eşitliği, inanç özgürlüğü, demokratik katılım ve barış temelinde ortak bir mücadeleyle bertaraf edilebilir. DEM Parti olarak; etnik kimliği, inancı ya da mezhebi ne olursa olsun tüm halkların eşit yurttaşlık temelinde bir arada yaşayabildiği, çoğulcu, demokratik ve barışçıl bir Suriye’nin inşasını savunmaya devam edeceğiz.

Şiddeti ve mezhepçi saldırıları reddediyor; halklar arası dayanışmayı, diyaloğu ve ortak yaşam iradesini büyütmenin tarihsel bir sorumluluk olduğuna inanıyoruz. Saldırıda yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu saldırılara karşı bölge halklarının ortak mücadelesi ve uluslararası dayanışma hayati önemdedir."

Kaynak:ANKA

İçten yanmalı motorlar ölmeyi reddediyor
İçten yanmalı motorlar ölmeyi reddediyor
İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor
İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor
66 meslek için belge şartı! 12 ay süre verildi
66 meslek için belge şartı! 12 ay süre verildi
’Erden Timur’un serbest kalma ihtimali yüksek’ diyerek açıkladı
Bankalardan peş peşe gelen uyarı mesajı korkuttu: Gören hemen hesabına baktı!
Bankalardan peş peşe gelen uyarı mesajı korkuttu: Gören hemen hesabına baktı!
Emekliye 60 bin lira! Tek şartı var!
Bakanlık 21 ili saat saat uyardı: Kar kalınlığı 20 santimi geçecek
Emekliye 5 lira yaptı: Başkan resmen açıkladı!
Emekliye 5 lira yaptı: Başkan resmen açıkladı!
Türkiye'nin en gözde yeri oldu: Turistler hücum etti yer bulan şanslı!
Türkiye'nin en gözde yeri oldu: Turistler hücum etti yer bulan şanslı!
Şişelenmiş su sandığınız kadar masum değil !
Dünya
Rus keşif uçağı hava sahasını ihlal etti: Polonya jetleri durdurdu
Rus keşif uçağı hava sahasını ihlal etti: Polonya jetleri durdurdu
Gazze'de can kaybı 70 bin 945 oldu: İsrail saldırılarına devam ediyor
Gazze'de can kaybı 70 bin 945 oldu: İsrail saldırılarına devam ediyor