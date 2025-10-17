Nöbel Barış Ödüllü Machado'dan 'Soykırımcı' Netanyahu'ya tebrik

Nobel Barış Ödülü alan Venezuealı muhalif siyasetçi Maria Corina Machado, daha önce ülkesini Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan kurtarması için çağrı yaptığı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu tebrik etti.

Machado, Gazze'de 67 binden fazla Filistinlinin ölümüne neden olan Netanyahu'yu arayarak İsrail'in savaş sırasındaki "başarılarını" takdir ettiğini söyledi.

BARIŞ ÖDÜLLÜ MACHADO'DAN SOYKIRIMCI NETANYAHU'YA TEBRİK

2025 Nobel Barış Ödüllü Maria Corina Machado, Netanyahu'yu arayarak Gazze'de verdiği kararlardan dolayı tebrik etti.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Machado, İsrail'in savaş sırasındaki "başarılarını" takdirlerini iletti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

Netanyahu'yu arayarak "savaş sırasında aldığı kararları, attığı adımları ve İsrail'in başarılarını" takdir ettiğini söyleyen Machado, Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest kalmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Machado, İsrail'in "İran eksenine" yönelik saldırılarını da överken bunun sadece İsrail'e değil, aynı zamanda Venezuela'ya da tehdit olduğunu iddia etti.

2025 Nobel Barış Ödüllü Maria Corina Machado

Netanyahu'nun ise Nobel Barış Ödülü'nü kazanmasından dolayı Machado'yu tebrik ettiği belirtildi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, "2025 Nobel Barış Ödülü" sahibi Machado'nun telefonla arayarak hem Gazze, hem İran'a saldırıları nedeniyle tebrik ettiği, Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı 21 Kasım'da tutuklama emri çıkarmıştı.