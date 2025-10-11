Trump’ın hayali suya düşmüştü: Nobel Barış Ödülü’nde şike skandalı! Soruşturma başlatıldı

Nobel Barış Ödülü'nü denetleyen Norveçli yetkililer, bu yılın kazananı için şüpheli çevrimiçi bahisleri araştırmaya başladı. Bu durum, ödülü veren gizli komiteden nadir bir sızıntı olduğunu düşündürüyor.

Norveç saatiyle perşembe günü gece yarısından kısa bir süre sonra, Polymarket kumar sitesinde Venezuela muhalefet lideri Maria Corina Machado'ya yönelik çevrimiçi bahisler ani bir artış gösterdi.

Nobel Enstitüsü başkanı Kristian Berg Harpviken, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, “Görünüşe göre, bizim bilgilerimizden para kazanmak isteyen bir suçluya kurban gittik” dedi.

OLAĞANDIŞI HAREKETLER TESPİT EDİLDİ

Birkaç saat sonra Machado, “otoriter ülkesinde demokratik aktivizmi” nedeniyle 2025 Nobel Barış Ödülü'nü kazandı ve bir Venezuelalı ilk kez bu ödüle layık görüldü.

Nobel Enstitüsü direktörü Kristian Berg Harpviken, Norveç saatiyle 10.50'de Machado'ya ödülü kazandığını bildirdi.

Ancak iki Norveç gazetesi, Aftenposten ve Finansavisen, daha sonra duyurudan önce çevrimiçi bahis piyasalarında olağandışı hareketler tespit etti.

BAHİS ORANI BİRDEN YÜKSELDİ

Perşembe gününe kadar, ekonomist ve eski Rus muhalefet lideri Alexei Navalny'nin dul eşi Yulia Navalnaya, Polymarket'te diğer tüm olası kazananlara karşı en yüksek bahis oranına sahipti.

Site, son yıllarda siyasi olaylara bahis oynamak için popüler bir yer haline geldi ve bahislerin büyük çoğunluğu Amerikan siyasetine odaklanıyor. Daha niş bahislerin çoğu, ödemeyi belirleyen oranları çarpıtan söylentilere ve spekülasyonlara dayanıyor.

ORAN NEREDEYSE 20 KATINA ÇIKTI

Norveç saatiyle gece yarısından kısa bir süre sonra, Machado'nun oranları sitede %3,75 idi ve hem Navalnaya hem de Donald Trump'ın gerisindeydi. Ancak iki saatten az bir süre sonra, oranlar %72,8'e yükseldi, bu da onun zaferine yönelik bahislerde bir artış olduğunu gösteriyordu.

AYNI GÜN PROFİL OLUŞTURULDU

Bir durumda, bir kullanıcı Machado'ya bahis yaparak 65.000 ABD dolarından fazla kazandı: Finansavisen'e göre, başka bir kazanan ise bahsin yapıldığı gün oluşturulan bir profil kullandı.

Nobel komitesi başkanı Jørgen Watne Frydnes, Aftenposten'e, son yarım yüzyılda son derece gizli bir süreç izlendiğini belirterek, grubun “sır saklamada çok başarılı olduğunu” söyledi.

Harpviken, Aftenposten'e, kazananın sızdırılıp sızdırılmadığının “kesin olarak bilinmesi için henüz çok erken” olduğunu söyledi.