Nobel ödülünü Trump’a ithaf etmişti: ABD Başkanı’ndan Machado açıklaması

Yayınlanma:
ABD Başkanı Trump'ın göz diktiği Nobel Barış Ödülü'nü cuma günü kazandıktan sonra Trump'a adayan Venezuela muhalefet lideri María Corina Machado ve Trump'ın telefonda görüştüğü açıklandı. Trump'a göre Machado "Ödülü sen hakettin" dedi. Trump "İstesem ödülü bana bile verirdi" iddiasında da bulundu.

Cuma günü Venezuela'da “demokrasi ve insan haklarını savunmadaki rolü” nedeniyle 2025 Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Venezuela muhalefet lideri María Corina Machado, ödülünü ABD Başkanı Donald Trump'a adadı.

ABD ve İsrail destekçisi Machado, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda, Venezuela'nın demokrasi mücadelesinde “kararlı desteği” nedeniyle ödülü “Başkan Trump'ın onuruna” kabul ettiğini söyledi. Trump da cuma günü Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada Machado’ya karşılık verdi.

'İSTESEM BANA VERİRDİ'

Trump, Machado'nun Nobel'i “onun onuruna” kabul ettiğini söyledi. Cuma günü Beyaz Saray'da konuşan Başkan Trump, Machado'nun şahsen arayarak teşekkürlerini ilettiğini doğruladı.

“Nobel Ödülü'nü alan kişi bugün beni aradı ve ‘Bunu senin onuruna kabul ediyorum çünkü sen bunu gerçekten hak ettin’ dedi. Ben ‘Bana ver’ demedim ama istesem verirdi. Çok kibar birisi. Ben ona bu süreçte yardım ettim. Milyonlarca hayatı kurtardığım için mutluyum."

ÖDÜLÜ İSTEMESE DE KENDİNE YİNE PAY ÇIKARDI

Trump, Venezuela'nın demokratik hareketinin uluslararası alanda tanınmasından memnun olduğunu belirterek, muhalefeti desteklemek ve Maduro rejimine yaptırımlar uygulamak için yönetiminin geçmişte gösterdiği çabaları hatırlattı.

Nobel'i kazanan Machado ödülünü Trump'a ithaf ettiNobel'i kazanan Machado ödülünü Trump'a ithaf etti

ABD Başkanı, bu anı başkanlığı sırasında barış sağlama konusundaki daha geniş iddialarıyla da ilişkilendirdi ve “yedi savaşı durdurduğunu” ve daha fazla küresel çatışmayı önlemedeki rolünden dolayı takdir edilmeyi hak ettiğini yine iddia etti.

Washington'dan Trump'ın kazanamadığı Nobel'e tepkiWashington'dan Trump'ın kazanamadığı Nobel'e tepki

Bu arada, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da dahil olmak üzere birçok uluslararası isim, Trump'ın Barış Ödülü'nü hak ettiğini savundu.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

