Washington'dan Trump'ın kazanamadığı Nobel'e tepki

Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika... Bugün açıklanan 2025 Nobel Barış Ödülü'nün 7 savaş bitirdiğini iddia eden ABD Başkanı Donald Trump'a verilmemesinin ardından Beyaz Saray'dan ilk tepki geldi.

Beyaz Saray, Nobel Barış Ödülü Komitesi'nin barış ödülünü ABD Başkanı Donald Trump yerine Venezuela muhalefet liderine verme kararına tepki gösterdi.

'BARIŞTAN ÇOK SİYASETİ ÖN PLANDA TUTUYORLAR'

Beyaz Saray sözcüsü Steven Cheung, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Başkan Trump barış anlaşmaları yapmaya, savaşları sona erdirmeye ve hayatları kurtarmaya devam edecek. O insancıl bir ruha sahip ve onun gibi, sırf iradesiyle dağları yerinden oynatabilecek başka biri asla olmayacak. Nobel Komitesi, barıştan çok siyaseti ön planda tuttuklarını kanıtladı.

Son dakika | Trump’ın göz diktiği Nobel Barış Ödülü açıklandıSon dakika | Trump’ın göz diktiği Nobel Barış Ödülü açıklandı

'TRUMP GİBİ İRADESİYLE DAĞLARI OYNATABİLECEK BİRİ YOK'

TRUMP'IN HAYALLERİ SUYA DÜŞTÜ

ABD Başkanı Donald Trump, 7 savaşı bitirdiği iddiasıyla Nobel Barış Ödülü'nü istediğini defalarca dile getirdi. Bu kapsamda İsrail ve Pakistan başta olmak üzere birçok ülke Trump'ın bu adaylığını desteklediğini açıkladı. Ancak ödül Venezuela muhalefet lideri Maria Corina Machado'ya verildi.

Ödülün Machado'ya verilmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump, defalarca dile getirdiği 7 savaşı bitirdiği iddiasıyla, almazsa "haksızlığa uğrayacağını" söylediği Nobel Barış Ödülü'nü alamamış oldu.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

