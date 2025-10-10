Beyaz Saray, Nobel Barış Ödülü Komitesi'nin barış ödülünü ABD Başkanı Donald Trump yerine Venezuela muhalefet liderine verme kararına tepki gösterdi.

'BARIŞTAN ÇOK SİYASETİ ÖN PLANDA TUTUYORLAR'

Beyaz Saray sözcüsü Steven Cheung, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Başkan Trump barış anlaşmaları yapmaya, savaşları sona erdirmeye ve hayatları kurtarmaya devam edecek. O insancıl bir ruha sahip ve onun gibi, sırf iradesiyle dağları yerinden oynatabilecek başka biri asla olmayacak. Nobel Komitesi, barıştan çok siyaseti ön planda tuttuklarını kanıtladı.

Son dakika | Trump’ın göz diktiği Nobel Barış Ödülü açıklandı

'TRUMP GİBİ İRADESİYLE DAĞLARI OYNATABİLECEK BİRİ YOK'

President Trump will continue making peace deals, ending wars, and saving lives.



He has the heart of a humanitarian, and there will never be anyone like him who can move mountains with the sheer force of his will.



The Nobel Committee proved they place politics over peace. https://t.co/dwCEWjE0GE — Steven Cheung (@StevenCheung47) October 10, 2025

TRUMP'IN HAYALLERİ SUYA DÜŞTÜ

ABD Başkanı Donald Trump, 7 savaşı bitirdiği iddiasıyla Nobel Barış Ödülü'nü istediğini defalarca dile getirdi. Bu kapsamda İsrail ve Pakistan başta olmak üzere birçok ülke Trump'ın bu adaylığını desteklediğini açıkladı. Ancak ödül Venezuela muhalefet lideri Maria Corina Machado'ya verildi.

Ödülün Machado'ya verilmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump, defalarca dile getirdiği 7 savaşı bitirdiği iddiasıyla, almazsa "haksızlığa uğrayacağını" söylediği Nobel Barış Ödülü'nü alamamış oldu.