Güllü'nün kızından annesine Malkata tuzağı! Pencerenin önüne böyle götürmüş

Güllü'nün 6'ncı kattaki evinden düşerek ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan, olay günü evde olan Sultan Nur Ulu, savcılıktaki ifadesinde, "Güllü anne yüzü cama dönük haldeydi. O esnada dizlerinin az yukarı kısmından Tuğyan sarılarak Güllü Anne'yi itti ve böylelikle dengesini kaybedip düştü. Ben şok oldum. Sonrasında Tuğyan bana 'koş' dedi" ifadelerini kullandı.

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem o gün, önce annesi Güllü lavabodayken Sultan Nur’a salondaki kameraların fişini çektirdi. Daha sonra kendi odasına geçip pencereyi açtı. Kendisi pencerenin yanındaki yatağın ucuna oturdu. Sultan Nur ise elbise dolabının aynasında saçlarını düzeltiyordu.

Tuğyan, annesi lavabodan çıkınca duyup gelsin diye çok sevdiği Bulgarca Malkata (küçük kız) isimli şarkıyı açtı ve Güllü’nün gelmesini beklemeye başladı. Lavabodan çıkınca müziğin sesini duyan Güllü de kızının odasına gitti.

ANNESİNİ PENCEREYE YÖNLENDİRDİ

Odaya girer girmez kızıyla dans etmeye başladı. Yatağın önüne doğru ilerleyip pencereye yaklaşınca kızı Tuğyan devreye girdi. Sultan Nur’un ifadesine göre “Anne camda kelebek var” diyerek Güllü’yü pencereye yönlendiren Tuğyan, annesini aşağıya itti.

Sultan Nur Ulu, ifadesinin sonunda adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tuğyan Ülkem Gülter ise 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.

MALKATA ŞARKISININ SÖZLERİ

Bulgarca bir şarkı olan Roman havası motifli Malkata’nın sözleri ise dikkar çekti:

"Bana nasıl yaşayacağımı söyleme, ben buyum. Ben küçük ve tehlikeliyim, beni çok kızgın görmek zor değil. Asla bir kadını hafife alma, şeytan boynuzlarıyla doğmamıştır…"