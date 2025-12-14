Güllü'nün kızından annesine Malkata tuzağı! Pencerenin önüne böyle götürmüş

Yayınlanma:
Yalova'daki evinin camından düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Gülter'in, annesinin en sevdiği şarkı olan Malkata’yı açıp onu dans ettirerek odadaki pencerenin önüne doğru götürdüğü öne sürüldü.

Güllü'nün 6'ncı kattaki evinden düşerek ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan, olay günü evde olan Sultan Nur Ulu, savcılıktaki ifadesinde, "Güllü anne yüzü cama dönük haldeydi. O esnada dizlerinin az yukarı kısmından Tuğyan sarılarak Güllü Anne'yi itti ve böylelikle dengesini kaybedip düştü. Ben şok oldum. Sonrasında Tuğyan bana 'koş' dedi" ifadelerini kullandı.

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem o gün, önce annesi Güllü lavabodayken Sultan Nur’a salondaki kameraların fişini çektirdi. Daha sonra kendi odasına geçip pencereyi açtı. Kendisi pencerenin yanındaki yatağın ucuna oturdu. Sultan Nur ise elbise dolabının aynasında saçlarını düzeltiyordu.

sarkici-gullunun-kizi-ile-arkadasi-gur-1058032-313966.jpg

Güllü'nün yeni ses kaydı ortaya çıktı: Mezarıma gelir ağlarsınGüllü'nün yeni ses kaydı ortaya çıktı: Mezarıma gelir ağlarsın

Tuğyan, annesi lavabodan çıkınca duyup gelsin diye çok sevdiği Bulgarca Malkata (küçük kız) isimli şarkıyı açtı ve Güllü’nün gelmesini beklemeye başladı. Lavabodan çıkınca müziğin sesini duyan Güllü de kızının odasına gitti.

ANNESİNİ PENCEREYE YÖNLENDİRDİ

Odaya girer girmez kızıyla dans etmeye başladı. Yatağın önüne doğru ilerleyip pencereye yaklaşınca kızı Tuğyan devreye girdi. Sultan Nur’un ifadesine göre “Anne camda kelebek var” diyerek Güllü’yü pencereye yönlendiren Tuğyan, annesini aşağıya itti.

Sultan Nur Ulu, ifadesinin sonunda adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tuğyan Ülkem Gülter ise 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.

gullu-cam.jpg

Güllü'nün kızı 'atacağım camdan' sözünü kabul etti: 'Ama yüzük içindi' dediGüllü'nün kızı 'atacağım camdan' sözünü kabul etti: 'Ama yüzük içindi' dedi

MALKATA ŞARKISININ SÖZLERİ

Bulgarca bir şarkı olan Roman havası motifli Malkata’nın sözleri ise dikkar çekti:

"Bana nasıl yaşayacağımı söyleme, ben buyum. Ben küçük ve tehlikeliyim, beni çok kızgın görmek zor değil. Asla bir kadını hafife alma, şeytan boynuzlarıyla doğmamıştır…"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

