Meclis'teki çocuk tacizcilerinin hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis’te stajyer olarak görev yapan öğrencilerin tacize uğradığı iddiasına ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Kurtulmuş, olaya ilişkin mahkemenin 16 Ocak’ta yapılacağını ifade ederek “Meclis'in hukuk bürosu da sonuna kadar takip edecek” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) stajyer olarak görev yapan öğrencilerin, Meclis çalışanları tarafından tacize uğraması skandalı gündemi sarsmıştı. D.K. isimli öğrenci Meclis Lokantası'nda çalışan H.İ.G. tarafından cinsel tacize uğradığı iddiasıyla şikayette bulunmuş ve konuya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. D.K.’nin ardından birçok öğrenci de, tacize uğradıklarını belirterek suç duyurusunda bulunmuştu.

Meclis'teki taciz skandalının kamera görüntüleri ortaya çıktıMeclis'teki taciz skandalının kamera görüntüleri ortaya çıktı

16 OCAK’TA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR!

Başsavcılığın gözaltı kararının ardından Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan H.İ.G., "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

TBMM Başkanı Kuman Kurtulmuş, konuya ilişkin süreçle ilgili açıklama yaparak “Konu bana aksettiğinde hemen etkin bir soruşturma başlattık. 5 kişi adli makamlara sevk edildi. İdari soruşturma yapılabilecek en süratli, titiz ve etkili şekilde yerine getirildi. 16 Ocak’ta ilk mahkeme olacak, Meclis'in hukuk bürosu da sonuna kadar takip edecek.” ifadelerini kullandı.

KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI!

TBMM bünyesinde ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifadesi alınan stajyer öğrencinin sözleri, incelenen kamera kayıtlarıyla doğrulanırken kayıtları izleyen yetkililerin hazırladığı raporda, “İddiaların gerçekleştiği kanaati oluşmuştur” ifadelerine yer verildi.

FİZİKSEL TEMAS BELGELENDİ!

TBMM Halkla İlişkiler Memurlar Lokantası'nda staj yapan öğrenci, verdiği ifadede, “Staja başladığımda ilk günden sonra önce ismimden kaynaklı lakayt tavırlarla ismimi söylemeye başladı. Herkesin içinde, ‘Bunun sevgilisi var, sen onu yatakta tanıyamazsın' ve 'Seni su gibi içerim' dedi. Bir gün işe geç kaldım. Halka İlişkiler memurlar ve üyeler kafeteryasının birleştiği noktadaki kapının üzerindeki kameranın önünde kolumdan sertçe tutup çekerek, ‘Sen neden geç kaldın' diye sordu.” sözlerini sarf etmişti.

Söz konusu iddialar üzerine incelemeye alınan güvenlik kameralarında, aşçı D.U.'nun tacizi belgelendi. Kamera kayıtlarının 28:32'nci dakikasında aşçı D.U'nun stajyerin beline dokunduğu, 41:15'te ise yolunu keserek fiziksel temasta bulunduğu belirlenirken hazırlanan raporda, görüntülerin stajyer öğrencinin şikayet dilekçesindeki iddiaları birebir desteklediği vurgulandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

