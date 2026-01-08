Meclis'teki taciz skandalının kamera görüntüleri ortaya çıkt

Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında yaşanan "stajyerlere istismar" skandalında soruşturma derinleşti. TBMM bünyesinde ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifadesi alınan stajyer öğrencinin iddiaları, incelenen kamera kayıtlarıyla teker teker doğrulandı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre soruşturma dosyalarına giren görüntüler, tacizin boyutunu gözler önüne serdi. Kayıtları izleyen yetkililer tarafından hazırlanan raporda, “İddiaların gerçekleştiği kanaati oluşmuştur” denilerek skandal resmen tescillendi.

"SENİ SU GİBİ İÇERİM" DEDİ HERKESİN İÇİNDE AŞAĞILADI

TBMM Halkla İlişkiler Memurlar Lokantası'nda staj yapan öğrencinin ifadesi, maruz kaldığı korkunç baskıyı ortaya koydu. 10 Aralık'ta idari soruşturma kapsamında ifade veren stajyer, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Staja başladığımda ilk günden sonra önce ismimden kaynaklı lakayt tavırlarla ismimi söylemeye başladı. Herkesin içinde, ‘Bunun sevgilisi var, sen onu yatakta tanıyamazsın' ve 'Seni su gibi içerim' dedi. Bir gün işe geç kaldım. Halka İlişkiler memurlar ve üyeler kafeteryasının birleştiği noktadaki kapının üzerindeki kameranın önünde kolumdan sertçe tutup çekerek, ‘Sen neden geç kaldın' diye sordu.”

FİZİKSEL TEMAS KAMERADA: DAKİKA DAKİKA BELGELENDİ

Stajyerin bu iddiaları üzerine, TBMM Halkla İlişkiler Binası Memurlar Lokantası'ndaki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Görüntüler, öğrencinin çaresizliğini ve aşçı D.U.'nun pervasızlığını kanıtladı.

Kamera kayıtlarının 28:32'nci dakikasında aşçı D.U'nun stajyerin beline dokunduğu, 41:15'te ise yolunu keserek fiziksel temasta bulunduğu tespit edildi. Hazırlanan raporda, görüntülerin stajyer öğrencinin şikayet dilekçesindeki iddiaları birebir desteklediği vurgulandı.

CİNSEL TACİZ TESCİLLENDİ, İŞTEN ATILMASI İSTENDİ

Yaşananlar üzerine TBMM Genel Sekreterliği harekete geçmek zorunda kaldı. Hazırlanan inceleme raporunda, aşçı D.U.'nun stajyer öğrenciye “Fiziksel sarkıntılık” yaptığı kaydedildi.

Raporda, “D.U'nun, TBMM Başkanlığı ile Özbüro-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesinin disiplin cetvelinin 61'inci sırasında yer alan, ‘Cinsel tacizde bulunmak' fiili sübut bulduğundan iş akdinin feshedilmesi teklif edilmiştir” ifadelerine yer verildi. Meclis çatısı altındaki bu çirkin olayın failli için en ağır cezanın uygulanması bekleniyor.