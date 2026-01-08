Kalamış Yat Limanı'nda yeni gelişme: Bakanlık kararını açıkladı

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Türkiye’nin ikinci, İstanbul’un en büyük yat limanı olan Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı, Koç Holding’in 40 yıllık işletme devriyle birlikte kapsamlı bir proje için adım atıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, projenin çevresel etki değerlendirmesini (ÇED) onayladı.

Koç Grubu bildirdi. Kalamış Yat Limanında son gelişme

4 milyar 922 milyar TL'lik projeye göre göre limanın yat kapasitesi mevcut 1.288’den 2.120’ye çıkarılacak ve toplam alan 437.788 metrekareye ulaşacak. Limanın 314.541 metrekarelik deniz alanında mendirek, rıhtım ve yüzer iskelelerin yenilenmesi ve artırılması planlanırken, 111.840 metrekare kara alanında ise ticari, idari ve teknik alanlar, çekek alanı ve otoparklar inşa edilecek. Projenin, mevcut sınırlar içinde inşa edileceği vurgulandı.

DOLGU ALANI DA PLANLANIYOR

Mevcut durumda 24.900 metrekare mendirek, 1.193 metre rıhtım ve 2.666 metre iskeleye sahip olan marina, proje tamamlandığında mendirek alanı 36.158 metrekareye, iskele uzunluğu ise 4.054 metreye çıkacak. Deniz dolgusu alanı 1.997 metrekareyi bulacak. Kara alanında 12.321 metrekare ticari alan, 5.482 metrekare idari ve teknik alan, 22.087 metrekare kapalı otopark, 13.742 metrekare açık otopark ve 9.150 metrekare çekek alanı planlanıyor.

TMMOB TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, imar planı değişikliğinin kıyı siluetini bozacağı, deniz ekosistemini etkileyeceği, doğal su akımlarını değiştireceği ve yelken sporuna ayrılan alanı daraltacağı yönünde eleştirilerde bulunmuştu.

14 YILDA 5 KEZ İHALEYE ÇIKILDI

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı 1998 yılından beri Koç Holding tarafından işletiliyor. Liman 2011’den bu yana geçen 14 yılda beş kez ihaleye çıkarıldı. İlk ihale 2014’te yapılmış, Koç Holding 664 milyon dolarlık teklifini geri çekmişti. 2017’de yeterli talep oluşmadığı için bir ihale iptal edilmiş, 2021’de Koç Holding ihaleyi kazanmış fakat ihale iki ay sonra iptal etmişti. Son ihalede müteahhit Vahit Karaarslan 505 milyon dolar ile Koç’un önünde ihaleyi kazanmış ancak ardından ihaleden çekilmişti. İkinci yüksek teklifi veren Koç Holding, 2025’in Şubat ayında imzalanan 504 milyon dolarlık sözleşmeyle işletme hakkını 40 yıllığına devraldı.