Iğdır’da 12 kaçak göçmen yakalandı!

Yayınlanma:
Iğdır’da, polis ekipleri tarafından durdurulan hafif ticari araçtan, Afganistan uyruklu 12 kaçak göçmen çıktı. Göçmenleri İstanbul’a götürecekleri tespit edilen 2 organizatör ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında hafif ticari aracı durdurdu.

12 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI!

Ekipler tarafından yapılan kontroller sırasında, aracın içerisinde Afganistan uyruklu 12 kaçak göçmen yakalandı.

2 ORGANİZATÖRE GÖZALTINA ALINDI!

Göçmenler Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken kaçak göçmenleri İstanbul’a götürmek amacıyla yola çıkan 2 göçmen kaçakçısı, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

12 kaçak göçmen ise emniyette devam eden işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Kaynak:DHA

