Iğdır’da 12 kaçak göçmen yakalandı!

Iğdır’da, polis ekipleri tarafından durdurulan hafif ticari araçtan, Afganistan uyruklu 12 kaçak göçmen çıktı. Göçmenleri İstanbul’a götürecekleri tespit edilen 2 organizatör ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.