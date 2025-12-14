Iğdır’da 12 kaçak göçmen yakalandı!
Yayınlanma:
Iğdır’da, polis ekipleri tarafından durdurulan hafif ticari araçtan, Afganistan uyruklu 12 kaçak göçmen çıktı. Göçmenleri İstanbul’a götürecekleri tespit edilen 2 organizatör ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında hafif ticari aracı durdurdu.
Osmaniye’de 9 kaçak göçmen yakalandı: 3 tutuklu
12 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI!
Ekipler tarafından yapılan kontroller sırasında, aracın içerisinde Afganistan uyruklu 12 kaçak göçmen yakalandı.
2 ORGANİZATÖRE GÖZALTINA ALINDI!
Göçmenler Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken kaçak göçmenleri İstanbul’a götürmek amacıyla yola çıkan 2 göçmen kaçakçısı, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Trump'ın göçmen karşıtı politikalarından o da etkilendi: Beyaz Saray Sözcüsü'nün yengesi gözaltında
12 kaçak göçmen ise emniyette devam eden işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
Kaynak:DHA