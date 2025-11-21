Osmaniye’de 9 kaçak göçmen yakalandı: 3 tutuklu

Osmaniye’de, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, otoyol üzerine oluşturulan uygulama noktasında, göçmen kaçakçılığının önlenmesi, kaçak göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, 18 Kasım’da uygulama noktasında durdurulan hafif ticari araçta yapılan kontroller sırasında Suriye uyruklu 5 kaçak göçmen belirlendi.

ARAÇ SÜRÜCÜLERİ TUTUKLANDI!

Araç sürücüleri Ömer E. ve yanındaki Ammar A. gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Her iki şüpheli de çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

1 GÜN SONRA 4 GÖÇMEN DAHA YAKALANDI!

Diğer yandan aynı uygulama noktasında 19 Kasım’da durdurulan otomobilde ise, kimliksiz 4 Suriye uyruklu kaçak göçmen bulunduğu tespit edildi. Araç sürücüsü Abit Ç. gözaltına alınırken şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı.

Yakalanan toplam 9 göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne daha sonra ise sınır dışı işlemleri için Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne (GÖKSEM) teslim edildi.