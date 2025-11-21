Osmaniye’de 9 kaçak göçmen yakalandı: 3 tutuklu

Osmaniye’de 9 kaçak göçmen yakalandı: 3 tutuklu
Yayınlanma:
Osmaniye’de, ülkeye yasadışı yollarla girdiği tespit edilen Suriye uyruklu 9 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Osmaniye’de, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, otoyol üzerine oluşturulan uygulama noktasında, göçmen kaçakçılığının önlenmesi, kaçak göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, 18 Kasım’da uygulama noktasında durdurulan hafif ticari araçta yapılan kontroller sırasında Suriye uyruklu 5 kaçak göçmen belirlendi.

Polisten kaçarken devrilen araçta 9 kaçak göçmen yakalandı!Polisten kaçarken devrilen araçta 9 kaçak göçmen yakalandı!

ARAÇ SÜRÜCÜLERİ TUTUKLANDI!

Araç sürücüleri Ömer E. ve yanındaki Ammar A. gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Her iki şüpheli de çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

whatsapp-image-2025-11-21-at-10-10-46.jpeg

1 GÜN SONRA 4 GÖÇMEN DAHA YAKALANDI!

Diğer yandan aynı uygulama noktasında 19 Kasım’da durdurulan otomobilde ise, kimliksiz 4 Suriye uyruklu kaçak göçmen bulunduğu tespit edildi. Araç sürücüsü Abit Ç. gözaltına alınırken şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı.

Datça'da 22 kaçak göçmen yakalandıDatça'da 22 kaçak göçmen yakalandı

Yakalanan toplam 9 göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne daha sonra ise sınır dışı işlemleri için Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne (GÖKSEM) teslim edildi.

Kaynak:DHA

Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Alperen Şengün: Milli içkimizdir sertsen sek içersin! ABD'de "double double" Türkiye'de "duble duble"
Kar yağacak yeri de açıkladı: İstanbullular bu tarihe dikkat! Soğuk ve yağış geliyor
Türkiye
Karayolunda tır alev alev yandı! Polisin müdahalesi kamerada
Karayolunda tır alev alev yandı! Polisin müdahalesi kamerada
Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı: Fotoğraf tutkunlarının yeni adresi burası oldu
Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı: Fotoğraf tutkunlarının yeni adresi burası oldu
Üvey kızına dışkı yedirmişti! Şimdi de ölen üvey oğlu için yeniden yargılanacak
Üvey kızına dışkı yedirmişti! Şimdi de ölen üvey oğlu için yeniden yargılanacak