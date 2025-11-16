Polisten kaçarken devrilen araçta 9 kaçak göçmen yakalandı!

Hatay'da polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil, ekiplerin takibi sırasında kontrolden çıkarak devrildi. Polisin araçta yaptığı incelemede oturma izni bulunmayan 9 kaçak göçmen yakalandı.

Hatay’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan bir otomobil, polisten kaçarken kontrolden çıkarak devrildi. Araçta yapılan incelemede, oturma izni bulunmayan 9 kaçak göçmen yakalandı.

Olay, 12 Kasım’da Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi’nde meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Devriye Ekipler Amirliği'nde görevli polisler, devriye sırasında şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi.

POLİSTEN KAÇMAYA BAŞLADI

Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Polisin takibi sırasında kontrolden çıkan otomobil, yol kenarına devrildi.

Kazada yaralanan olmazken, polisin araçta yaptığı incelemede oturma izni bulunmayan 9 kaçak göçmen ve onları yurda soktuğu öne sürülen M.M. yakalandı.

GÖÇMENLERİ YURDA SOKAN M.M. TUTUKLANDI

Kaçak göçmenler, sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.M. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

