Tır’daki gizli bölmeden 20 kaçak göçmen çıktı!

Bitlis'te İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Yapılan çalışmalar kapsamında şehir merkezinde durdurulan tır da, polis ekipleri tarafından arama yapıldı.

20 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI!

Yapılan aramalarda, dorsede oluşturulan gizli bölmenin içinde 20 kaçak göçmen yakalandı. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 1 şüpheli ise gözaltına alındı.

TIR'la yurt dışına çıkmak istedi: Firari FETÖ'cü yakalandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken kaçak göçmenlerin sınır dışı edilmesi işlemlerinin Bitlis İl Göç Müdürlüğü tarafından yürütüleceği bildirildi.