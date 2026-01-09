Aile hekimliğinde "bankamatik memuru" iddiasına soruşturma başlatıldı

Yayınlanma:
Gaziantep'te aile hekimliğinde görevli hemşirenin uzun süredir mesaiye gelmediği iddiası üzerine hakkında soruşturma başlatıldı.

Gaziantep Şahinbey İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Yeditepe 21 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nde (ASM) görev yapan bir hemşirenin uzun süredir mesaiye gelmediği iddia edildi.

Aile hekimliğinde görevli diğer personelin durumu şikayet etmesi üzerine İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti.

AİLE HEKİMLİĞİNDE "BANKAMATİK MEMURU" İDDİASINA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde devam gerektiren örgün eğitimini sürdürdüğü öğrenilen hemşirenin görevlendirildiği Yeditepe 21 No’lu ASM’ye yalnızca denetim zamanlarında geldiği ve uzun süredir fiilen çalışmadığı iddia edildi.

Hemşirenin denetimler sırasında ASM’de bulunmasının İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde görevli bazı personel tarafından önceden haberdar edilmesiyle sağlandığı öne sürüldü.

aile-hekimliginde-bankamatik-memuru-iddiasina-sorusturma-baslatildi-2.jpg

Hemşirenin ASM'deki diğer görevlilerce İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne şikayet dilekçesiyle iletildiği, bazı personelin ifadesinin alındığı ve ASM'nin kamera kayıtlarının istendiği kaydedildi. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ise, söz konusu hemşire hakkındaki dilekçeler dikkate alınarak denetimler yapıldığını, iddiayla ilgili soruşturma açıldığını ve soruşturmanın halen sürdüğünü bildirdi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

