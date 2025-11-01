TIR'la yurt dışına çıkmak istedi: Firari FETÖ'cü yakalandı

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yurt dışına kaçarken yakaladı.

Keşan İstihbarat Büro Amirliği ve Uzunköprü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Keşan’dan Uzunköprü yönüne giden E.E. (38) yönetimindeki TIR’ı Tezcanlar Kavşağı yakınlarında durdurdu.

Araçta yapılan aramada, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan meslekten ihraç öğretmen Ö.D. (53) yakalandı. Ö.D.’nin, Muğla Ağır Ceza İlamat Masası tarafından “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan arandığı tespit edildi.

TIR şoförü E.E. ve hükümlü Ö.D., gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Her iki şüpheli de çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.