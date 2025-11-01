TIR'la yurt dışına çıkmak istedi: Firari FETÖ'cü yakalandı

Yayınlanma:
Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde, 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü Ö.D., yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışırken TIR’da yakalandı. Olayla bağlantılı TIR şoförü de tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yurt dışına kaçarken yakaladı.

Keşan İstihbarat Büro Amirliği ve Uzunköprü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Keşan’dan Uzunköprü yönüne giden E.E. (38) yönetimindeki TIR’ı Tezcanlar Kavşağı yakınlarında durdurdu.

Milas'ta kaçak göçmen operasyonu: 74 kişi yakalandıMilas'ta kaçak göçmen operasyonu: 74 kişi yakalandı

Edirne’de 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari yakalandıEdirne’de 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

Araçta yapılan aramada, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan meslekten ihraç öğretmen Ö.D. (53) yakalandı. Ö.D.’nin, Muğla Ağır Ceza İlamat Masası tarafından “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan arandığı tespit edildi.

TIR şoförü E.E. ve hükümlü Ö.D., gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Her iki şüpheli de çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

