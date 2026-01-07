Çılgın Japonlar durmuyor! Önce kuyruk sallayan yastık şimdi kahve üfleyen kedi

Robot kedi yavrusu, fincanın üzerine oturup üfleyerek kahveyi soğutuyor. Cihaz iki adımda kolayca çalışıyor: Üflemeyi başlatmak için kedi yavrusunun kuyruğuna basıyoruz ve ardından onu fincanın kenarına takıyoruz.

"İçeceğiniz sadece 3 dakika içinde içmeye hazır," diyorlar yavru kedinin yaratıcıları, 89℃'deki suyla test ettikten sonra.

Robot herhangi bir bardağa, kaseye veya benzeri bir kaba takılabilir. Kedinin "patileri" takılmaya olanak sağlayacak şekilde şekillendirilmiştir. Ayrıca, örneğin bir tabaktaki yemeği soğutmak için bir masa üzerinde dik durabilir.

Nékojita FuFu adlı robot, CES 2025'te tanıtılmasının ardından Ocak 2025'te medyada büyük yankı uyandırdı. Robotun ağzından hafif hava akımları gönderen dahili bir fanı bulunuyor.

Cep veya çantaya kolayca sığacak kadar küçüktür. Silikon gövdesi yıkanabilir ve temizlenebilir. Şarj edilebilir olup, her şarj 60 dakikaya kadar üfleme süresi sağlar.

Nékojita aslında Japonca'da "kedi dili" anlamına gelir (aynı isimdeki bisküvilerle karıştırılmamalıdır!). Ancak bu kelime, ağızda ısıya karşı hassasiyeti ifade eden bir metafor olarak kullanılır; bu durum dünya genelinde insanları etkileyen yaygın bir rahatsızlıktır.

Bu havalı kedi, hayata neşe katan robotlar üretmesiyle tanınan Tokyo merkezli bir girişim olan Yukai Engineering'in bir ürünüdür. Yukai'nin oldukça popüler ürünleri arasında, 2017 Kickstarter kampanyası sırasında 23 ülkeden destekçilerden yaklaşık 110.000 dolar toplayan Qoobo (bir tür terapi yastığı) da bulunmaktadır.

Hayatta sıklıkla olduğu gibi, yenilikler belirli bir durumdan doğar. Girişim şirketinin pazarlama müdürü Tsubasa Tominaga, küçük oğulları için sıcak içecekleri ve yiyecekleri sık sık üflemek zorunda kalıyordu. Bir gün, oğullarının yiyeceklerini soğutmak için tüm gücüyle üflemekten başı dönmeye başlayınca, üflemekten başı dönmeyecek bir robotun bunu yapmasının harika olacağını düşündü.

İlk prototip 2020'de, pandemi ortasında oluşturuldu. Bazı aksaklıkların ardından Nékojita FuFu, 2025'te CES'te tanıtıldı ve Nisan ayında başlatılan Kickstarter kampanyasında , icat başlangıçta hedeflenenden çok daha fazla para topladı.