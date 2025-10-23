Edirne’de 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Değirmenci köyünde jandarma ekiplerinin yaptığı denetimlerde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan Afganistan uyruklu A.R. (33) yakalandı.

A.R., işlemlerinin ardından teslim edildiği Edirne Geri Gönderme Merkezinde yapılan parmak izi araştırması sonucu, hakkında 3 ayrı suçtan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

17 yaşında cesedi kuyuda bulunan Hasret cinayetinde yeni gelişme

6 yıl kesinleşmiş hükme rağmen elini kolunu sallaya sallaya uyuşturucu satmaya devam etmiş

A.R.’nin, Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “yol kesmek suretiyle silahla birden fazla kişi ile yağma”, Ankara Ağır Ceza İlamat Masası tarafından “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” ve Kırşehir İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından “hükümlü veya tutuklunun kaçması” suçlarından arandığı belirlendi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan A.R., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.