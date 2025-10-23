17 yaşında cesedi kuyuda bulunan Hasret cinayetinde yeni gelişme

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, su kuyusunda cesedi bulunan 17 yaşındaki Hasret Akkuzu’nun ölümüne ilişkin gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 3’ü ‘Delilleri karartma’ suçundan tutuklandı. Cinayetin baş şüphelisi 41 yaşındaki Deniz Boyacı’nın ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kuyuda cesedi bulunan 17 yaşındaki Hasret'in katil zanlısı 5 cinayetten hükümlü firari çıktı

KAYBOLMASINDAN 1 HAFTA SONRA CESEDİ BULUNMUŞTU

Zonguldak Çaycuma ilçesi Perşembe beldesi Koramanlar köyü kırsalındaki su kuyusunda 19 Ekim tarihinde hayvanlarını otlatmak için giden köylüler 17 yaşındaki Hasret'in cansız bedenini buldu. 1 haftadan beri kayıp olarak aranan Hasret'in cinayete kurban gittiğini değerlendiren ekipler, geniş çaplı soruşturma başlatmış, 6 şüpheliyi gözaltına almışlardı. Baş şüpheli olarak belirtilen Deniz Boyacı ise Aydın’da yakalanıp Zonguldak’a getirildi.

BAŞŞÜPHELİ'NİN 3 YAKINI TUTUKLANDI

Dün adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden şahıstan Boyacı'nın annesi, kardeşi ve Akkuzu'nun arkadaşı, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Deniz Boyacı’nın ağabeyi, yengesi ve olayda kullanılan aracın sahibi olan arkadaşı ise çıkarıldıkları mahkemede ‘Delilleri karartma’ suçlamasıyla tutuklandı. Şüphelilerin isimleri ise açıklanmadı.