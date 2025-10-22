Kuyuda cesedi bulunan 17 yaşındaki Hasret'in katil zanlısı 5 cinayetten hükümlü firari çıktı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir su kuyusunda cesedi bulunan 17 yaşındaki Hasret Akkuzu'nun cinayet şüphelisi olarak aranan Deniz Boyacı (41), Aydın'da yakalandı. Boyacı'nın, geçmişte 5 ayrı cinayetten hüküm giydiği ve son olarak açık cezaevinden izinli çıktıktan sonra firar ettiği ortaya çıktı.

Dehşet verici olay, 19 Ekim sabahı Çaycuma'ya bağlı Perşembe beldesi Koramanlar köyü kırsalında hayvan otlatan köylülerin bir su kuyusunda ceset fark etmesiyle başladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, kuyudan bir kadın cesedi çıkardı. Cesedin, 12 Ekim'den beri kayıp olan Hasret Akkuzu'ya ait olabileceği şüphesiyle ailesine haber verildi. Morga çağrılan aile, cesedin kızları Hasret'e ait olduğunu teşhis etti. Akkuzu'nun cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

BAŞ ŞÜPHELİ AYDIN'DA YAKALANDI

Olayla ilgili çok yönlü bir soruşturma başlatan jandarma ekipleri, ilk etapta 6 kişiyi gözaltına aldı. Ancak soruşturmanın kilit ismi ve cinayetin baş şüphelisi olarak belirlenen Deniz Boyacı'ya ulaşılamadı. Teknik ve fiziki takip sonucunda Boyacı'nın Aydın ilinde saklandığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonla Deniz Boyacı da yakalanarak gözaltına alındı.

KATİL ZANLISININ KAN DONDURAN GEÇMİŞİ: 5 CİNAYETTEN HÜKÜMLÜ

Yapılan araştırmalar, cinayet şüphelisi Deniz Boyacı'nın kan donduran bir suç geçmişine sahip olduğunu ortaya çıkardı. Boyacı'nın, 2001 yılında, henüz 17 yaşındayken, yine Hasret Akkuzu'nun cesedinin bulunduğu Koramanlar Mahallesi'nde Ahmet Kavak, birlikte yaşadığı Ayşe Akça ve 2 çocuğunu bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle bir arkadaşıyla birlikte tutuklandığı öğrenildi. Bu dörtlü cinayetten hapis cezasına çarptırılan Boyacı, 2016 yılında tahliye oldu.

Ancak Boyacı'nın suç dosyası bununla da sınırlı değildi. Tahliyesinden bir süre sonra, 2001 yılındaki dörtlü cinayetten 3 ay önce, Konya'da bir müteahhidin öldürülmesi olayına karıştığı suçlamasıyla yeniden tutuklandı. Bu davada da yargılanan Boyacı, 12 yıl hapis cezası aldı. Bir süre kapalı cezaevinde kaldıktan sonra açık cezaevine nakledilen Deniz Boyacı’nın, buradan izinli olarak çıktığı ve bir daha geri dönmeyerek firar ettiği belirlendi.

FİRARİ ZANLI ZONGULDAK'A GETİRİLECEK

Hasret Akkuzu cinayetiyle ilgili gözaltına alınan diğer 6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Cinayetin baş şüphelisi olan ve Aydın'da yakalanan cezaevi firarisi Deniz Boyacı'nın ise sorgulanmak üzere Zonguldak’a getirileceği bildirildi.

