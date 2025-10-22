6 yıl kesinleşmiş hükme rağmen elini kolunu sallaya sallaya uyuşturucu satmaya devam etmiş

İzmir’in Karabağlar ilçesinde polis ekiplerinin soruşturması sonucu düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, şüpheli E.B. (31) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı suç önleme ve soruşturma büro amirliği ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

OPERASYON SIRASINDA EVDE YOKTU

Bu kapsamda, ekipler uzun süredir takip ettiği E.B.’nin yaşadığı eve 17 Ekim’de operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada 1 kilo 273 gram metamfetamin, 3 bin 890 adet sentetik hap, 20 adet extacy hap, 191 gram kokain, 100 gram Jamaika, 5 gram esrar, 2 tabanca, 4 fişek, 7 hassas terazi ile 53 bin 600 lira nakit para ele geçirildi. Operasyon sırasında evde olmayan şüpheliyi yakalamak için polis çalışmalarını sürdürdü.

POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMADI

Polis ekipleri, soruşturma kapsamında bugün E.B.’nin kullandığı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. Polisten kaçan şüpheli, kısa sürede yakalandı. Şüphelinin üst aramasında, 1 adet ruhsatsız tabanca, 25 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ile 100 bin TL para ele geçirilirdi. E.B., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.B., tutuklandı.

6 YIL KESİNLEŞMİŞ HÜKMÜ VARMIŞ

Ayrıca, E.B.’nin hırsızlık suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ve cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı.

