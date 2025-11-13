Datça'da 22 kaçak göçmen yakalandı

Yayınlanma:
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5'i çocuk 22 kaçak göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Datça ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik ekipleri tarafından saat 14.00 sıralarında düzensiz göçmen olabileceği değerlendirilen seyir halindeki yelkenli tekne durduruldu.

Yapılan kontrollerde tekne içerisinde bulunan 5'i çocuk 22 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Göçmen kaçakçısı şüphelisi ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

