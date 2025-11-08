İzmir açıklarında 24 kaçak göçmen kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 24 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan göçmenlerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği bildirildi.

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen bir lastik bot, Sahil Güvenlik ekiplerinin zamanında müdahalesiyle facianın eşiğinden döndü.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 6 Kasım günü saat 11.30 sıralarında, Seferihisar açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım çağrısında bulunduğu bilgisi alındı.

GÖÇMENLER İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLDİ

Bölgeye hemen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-109) yönlendirildi. Gerçekleştirilen operasyonda, bottaki toplam 24 göçmen güvenli bir şekilde kurtarıldı. Metinde kurtarılanlar arasında 40 çocuk olduğu bilgisi de yer aldı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler, yapılan işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

