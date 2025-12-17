Cumhurbaşkanlığı bütçesi TBMM'de kabul edildi

TBMM Genel Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı'nın gelecek yıl bütçelerini görüştü. Yaklaşık 12 saat süren görüşmelerin tamamlanmasının ardından her iki kurumun bütçe teklifleri oylamaya sunuldu.

BÜTÇELER OY ÇOKLUĞUYLA ONAYLANDI

Yapılan oylama sonucunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı'nın 2026 yılı bütçeleri Genel Kurul tarafından kabul edildi.

SONRAKİ GÜNDEM MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ OLACAK

TBMM Genel Kurulu'nun perşembe günkü gündeminde ise 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin ilk 8 maddesinin görüşülmesi yer alıyor.