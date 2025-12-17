Cumhurbaşkanlığı bütçesi TBMM'de kabul edildi

Cumhurbaşkanlığı bütçesi TBMM'de kabul edildi
Yayınlanma:
TBMM Genel Kurulu'nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı'nın 2026 yılı bütçeleri yapılan oylamayla kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı'nın gelecek yıl bütçelerini görüştü. Yaklaşık 12 saat süren görüşmelerin tamamlanmasının ardından her iki kurumun bütçe teklifleri oylamaya sunuldu.

CHP'li Zeybek’ten Bakanlık bütçesine 'Silivri' tepkisi: Vatandaş ev beklerken TOKİ dünyanın en büyük duruşma salonunu yapıyorCHP'li Zeybek’ten Bakanlık bütçesine 'Silivri' tepkisi: Vatandaş ev beklerken TOKİ dünyanın en büyük duruşma salonunu yapıyor

BÜTÇELER OY ÇOKLUĞUYLA ONAYLANDI

Yapılan oylama sonucunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı'nın 2026 yılı bütçeleri Genel Kurul tarafından kabul edildi.

Bütçe görüşmelerinde Genel Kurul'da gerginlik! Başarır'dan AKP'li Bursalı'ya 'ıstakoz' göndermesiBütçe görüşmelerinde Genel Kurul'da gerginlik! Başarır'dan AKP'li Bursalı'ya 'ıstakoz' göndermesi

SONRAKİ GÜNDEM MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ OLACAK

TBMM Genel Kurulu'nun perşembe günkü gündeminde ise 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin ilk 8 maddesinin görüşülmesi yer alıyor.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

