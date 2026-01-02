Başkent’te kuraklık kesintisi: ASKİ açıkladı

Başkent’te kuraklık kesintisi: ASKİ açıkladı
Yayınlanma:
Ankara'da kuraklık ve artan nüfus nedeniyle yapılacak sistem manevrası kapsamında bu gece 9 ilçede basınç düşüklüğü ve kısa süreli su kesintisi yaşanabileceği açıklandı.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, kent genelinde su kaynakları üzerindeki yükün artması ve devam eden kuraklık koşulları nedeniyle bir sistem manevrası çalışması yapılacağını duyurdu. Yapılacak teknik çalışma ile mevcut suyun şehrin farklı bölgelerine dengeli aktarılması hedefleniyor.

BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ VE KISA KESİNTİ UYARISI

Bu kapsamda, bu gece saat 06.00'ya kadar Ankara'nın 9 ilçesinde su basıncında düşüş ve kısa süreli kesintiler yaşanabileceği bildirildi. ASKİ, vatandaşları bu duruma karşı tedbirli olmaya davet etti.

Ankara'nın 5 ilçesinde su kesintisiAnkara'nın 5 ilçesinde su kesintisi

Ankara’da su kesintisi: En az 12 saat sürecekAnkara’da su kesintisi: En az 12 saat sürecek

ETKİLENECEK İLÇE VE MAHALLELER

Teknik çalışmadan etkilenmesi beklenen ilçeler ve mahalleler şöyle:

Keçiören: Basın Evleri (alt kotlar), Kamil Ocak (alt kotlar), Gümüşdere, Kavacık Subayevleri (alt kotlar), Yeşiltepe ve Şenyuva (üst kotlar), Yayla (Porsuk Caddesi–1436 Sokak arası), Atapark, Ufuktepe, Osmangazi, Kanuni, Bademlik, Hisar, Kafkas, Karşıyaka, Kösrelik.

Sincan: Yunus Emre, Osmaniye, Mevlana, Törekent, Gökçek, Ahi Evran (OSB ve Sanayi), Saraycık TOKİ, Tandoğan, Atatürk, Ahi Evran, İstasyon, Plevne, Akşemsettin, Tatlar, Polatlar.

Yenimahalle: Macun, Ergazi, Kardelen, İlkyerleşim, Ostim, Cumhuriyet, Ata, Susuz, Gazi, İnönü, Batı Sitesi.

Etimesgut: Topçu, Bahçekapı, Atakent, Ahimesut, Piyade, Kazım Karabekir, Süvari, Etiler, Yeşilova, Elvan, Erler.

Çankaya: Konutkent (alt kotlar), Yaşamkent (üst kotlar), Alacaatlı (üst kotlar), Beytepe (alt kotlar), Üniversiteliler (üst kotlar), Hilal, Sancak, Birlik, Kırkkonaklar, Yıldızevler.

Mamak: Büyük Kayaş, Boğaziçi, Fahri Korutürk, Dutluk, Üreğil, Yeşilbayır, Şahap Gürler.

Gölbaşı: Karaoğlan, Oğulbey, Yağlıpınar, Ahiboz, Karagedik Aydın, Karagedik Ercan, Tepeyurt, Kırıklı.

Altındağ: Güneşevler, Baraj (üst kotlar), Yıldıztepe, Aydınlıkevler, Örnek (alt kotlar).

Pursaklar: Mimar Sinan, Yunus Emre, Ayyıldız, Merkez, Fatih, Saray Cumhuriyet, Saray Fatih, Karacaören.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

