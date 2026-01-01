Ankara'nın 5 ilçesinde su kesintisi

Ankara'nın 5 ilçesinde su kesintisi
Yayınlanma:
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), başkentin 5 ilçesinde su kesintilerin yapılacağını duyurdu.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan duyuruda, devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynaklarının üzerindeki yükün arttığı, bundan dolayı bazı bölgelerde zaman zaman basınç düşüklüğü ve su kesintilerinin yaşanabildiği bildirdi.

aski-su-kesintisi.jpg

5 İLÇEDE SU KESİNTİSİ YAPILACAK

Bu kapsamda Çamlıdere Barajı'nda, su alma yapısında arzı artırmaya yönelik yürütülen çalışmalar doğrultusunda Kahramankazan, Keçiören, Yenimahalle ve Pursaklar'ın bazı mahalle ve caddelerinde su kesintisinin uygulanacağı ifade edildi.

Su kesintisinin Kahramankazan'da bugün saat 17.30'a, Keçiören, Yenimahalle ve Pursaklar'da ise saat 23.55'e kadar belirtilen mahalle ve caddelerde uygulanacağı duyuruldu.

Ayrıca, Polatlı'da da bir dağıtım şebeke hattındaki arıza nedeniyle Esentepe ile Şentepe mahallelerinin bir bölümünde saat 16.00'ya kadar su kesintisinin olacağı belirtildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

