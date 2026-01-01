İSKİ'den don riskine karşı sayaç uyarısı!

Yayınlanma:
İSKİ, soğuk hava nedeniyle vatandaşları uyararak “Açıkta bulunan su sayaçlarının, sayaç okuma işlemlerini engellemeyecek biçimde uygun yalıtım malzemeleriyle izole edilmesi önem taşımaktadır” açıklamasını yaptı.

İSKİ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul’da hava sıcaklıklarının düşmesi nedeniyle vatandaşlara su tesisatları için donma uyarısı yaptı.

İSKİ’DEN AÇIKLAMA

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“İstanbul’da etkili olan soğuk hava koşulları nedeniyle su tesisatları ve sayaçlar donma riskiyle karşı karşıya kalabilmektedir. Olası arızaların önüne geçilebilmesi için su borularının, soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde korunması, açıkta bulunan su sayaçlarının, sayaç okuma işlemlerini engellemeyecek biçimde uygun yalıtım malzemeleriyle izole edilmesi önem taşımaktadır” denildi.

