Ankara’da su kesintisi: En az 12 saat sürecek

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), şebekedeki bakım ve dengeleme çalışmaları ile devam eden kuraklık nedeniyle başkentte geçici su kesintileri uygulanacağını duyurdu.

KESİNTİ SAATLERİ BELLİ OLDU

Yapılacak çalışmalar nedeniyle, bazı bölgelerde bu gece 23.00 ile yarın sabah 11.00 arasında, bazı bölgelerde ise bu gece 23.00 ile yarın sabah 12.30 arasında su kesintisi yaşanabileceği bildirildi. ASKİ, şebekeye suyun kademeli olarak verileceğini ve yüksek kotlara ulaşmanın zaman alabileceğini belirtti.

BU GECE 23.00 - YARIN 11.00 ARASI KESİNTİLİ BÖLGELER

Gölbaşı: Ballıkpınar, Hacılar, Hacıhasan, Hacımuratlı, Gökçehöyük, İkizce, Oyaca Yeşilçam, Oyaca Akarsu, Karşıyaka.

Çankaya: Ata, Huzur, Güvenevler, Cevizlidere, Ayrancı, Dodurga, İşçi Blokları, Kızılırmak, Çukurambar, Söğütözü.

Altındağ: Feridun Çelik, Başpınar, Doğantepe, Solfasol, Baraj Mahallesi, Yıldıztepe.

Mamak: Büyük Kayaş, Dutluk, Üreğil, Boğaziçi, Yeşilbayır, Şahap Gürler, Araplar, Derbent, Köstence, Dostlar, Tepecik, Yenibayındır.

BU GECE 23.00 - YARIN 12.30 ARASI KESİNTİLİ BÖLGELER

Yenimahalle: 25 Mart, Anadolu, Ata, Avcılar, Aşağı Yahyalar, Barış, Batı Sitesi, Beştepe, Cumhuriyet, Çamlıca, Çarşı, Demetgül, Demetlale, Emniyet, Ergazi, Gayret, Gazi, Güzelyaka, Işınlar, İlk Yerleşim, İnönü, Kaletepe, Kardelen, Karşıyaka, Kayalar, Kent Koop, Kuzey Yıldızı, Macun, Mehmet Akif Ersoy, Ostim OSB, Pamuklar, Ragıp Tüzün, Serhat, Susuz, Tepealtı, Turgut Özal, Uğur Mumcu, Varlık, Yeni Batı, Yeşilevler, Yukarı Yahyalar, Yunus Emre.

Etimesgut: İstasyon, Alsancak, 30 Ağustos, Kazım Karabekir, Süvari, Piyade, Elvan, Topçu, Ahi Mesut, Ayyıldız, Oğuzlar, Atakent, Şeker, Etiler, Altay, Şehit Osman Avcı, Yeşilova, Devlet, Eryaman, Tunahan, Güzelkent, Yavuz Selim, Şeyh Şamil, Göksu.

Çubuk: Barbaros, Cumhuriyet, Dumlupınar, Esenboğa, Güldarpı, Yenice.

Sincan: Ahi Evran, Akşemsettin, Andiçen, Atatürk, Fatih, Gazi Osman Paşa, Gökçek, İstasyon, Maraşal Çakmak, Mevlana, Plevne, Saraycık, Selçuklu, Tandoğan, Törekent, Ulubatlı Hasan, Yunus Emre.

AKSAKLIKLARA SON VERECEK ÇALIŞMA BİTMEK ÜZERE

Açıklamada ayrıca, Çamlıdere Barajı'ndaki kapasite artırıcı çalışmaların birkaç gün içinde tamamlanmasının beklendiği ve bu çalışmalar bitirildiğinde benzer aksaklıkların büyük ölçüde önüne geçilmesinin hedeflendiği ifade edildi.