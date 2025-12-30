Ankara’da su kesintisi: En az 12 saat sürecek

Ankara’da su kesintisi: En az 12 saat sürecek
Yayınlanma:
Ankara'da, bakım çalışmaları nedeniyle bu gece 23.00'ten itibaren çok sayıda mahallede su kesintisi yaşanacak. Kesintiler bazı bölgelerde yarın 11.00'e, bazı bölgelerde ise 12.30'a kadar sürecek.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), şebekedeki bakım ve dengeleme çalışmaları ile devam eden kuraklık nedeniyle başkentte geçici su kesintileri uygulanacağını duyurdu.

KESİNTİ SAATLERİ BELLİ OLDU

Yapılacak çalışmalar nedeniyle, bazı bölgelerde bu gece 23.00 ile yarın sabah 11.00 arasında, bazı bölgelerde ise bu gece 23.00 ile yarın sabah 12.30 arasında su kesintisi yaşanabileceği bildirildi. ASKİ, şebekeye suyun kademeli olarak verileceğini ve yüksek kotlara ulaşmanın zaman alabileceğini belirtti.

BU GECE 23.00 - YARIN 11.00 ARASI KESİNTİLİ BÖLGELER

Gölbaşı: Ballıkpınar, Hacılar, Hacıhasan, Hacımuratlı, Gökçehöyük, İkizce, Oyaca Yeşilçam, Oyaca Akarsu, Karşıyaka.

Çankaya: Ata, Huzur, Güvenevler, Cevizlidere, Ayrancı, Dodurga, İşçi Blokları, Kızılırmak, Çukurambar, Söğütözü.

Altındağ: Feridun Çelik, Başpınar, Doğantepe, Solfasol, Baraj Mahallesi, Yıldıztepe.

Mamak: Büyük Kayaş, Dutluk, Üreğil, Boğaziçi, Yeşilbayır, Şahap Gürler, Araplar, Derbent, Köstence, Dostlar, Tepecik, Yenibayındır.

BU GECE 23.00 - YARIN 12.30 ARASI KESİNTİLİ BÖLGELER

Yenimahalle: 25 Mart, Anadolu, Ata, Avcılar, Aşağı Yahyalar, Barış, Batı Sitesi, Beştepe, Cumhuriyet, Çamlıca, Çarşı, Demetgül, Demetlale, Emniyet, Ergazi, Gayret, Gazi, Güzelyaka, Işınlar, İlk Yerleşim, İnönü, Kaletepe, Kardelen, Karşıyaka, Kayalar, Kent Koop, Kuzey Yıldızı, Macun, Mehmet Akif Ersoy, Ostim OSB, Pamuklar, Ragıp Tüzün, Serhat, Susuz, Tepealtı, Turgut Özal, Uğur Mumcu, Varlık, Yeni Batı, Yeşilevler, Yukarı Yahyalar, Yunus Emre.

Etimesgut: İstasyon, Alsancak, 30 Ağustos, Kazım Karabekir, Süvari, Piyade, Elvan, Topçu, Ahi Mesut, Ayyıldız, Oğuzlar, Atakent, Şeker, Etiler, Altay, Şehit Osman Avcı, Yeşilova, Devlet, Eryaman, Tunahan, Güzelkent, Yavuz Selim, Şeyh Şamil, Göksu.

Çubuk: Barbaros, Cumhuriyet, Dumlupınar, Esenboğa, Güldarpı, Yenice.

Sincan: Ahi Evran, Akşemsettin, Andiçen, Atatürk, Fatih, Gazi Osman Paşa, Gökçek, İstasyon, Maraşal Çakmak, Mevlana, Plevne, Saraycık, Selçuklu, Tandoğan, Törekent, Ulubatlı Hasan, Yunus Emre.

13 ilçede yılbaşında su kesintisi yapılmayacak13 ilçede yılbaşında su kesintisi yapılmayacak

Başkent'in o bölgelerinde 11 saatlik su kesintisiBaşkent'in o bölgelerinde 11 saatlik su kesintisi

AKSAKLIKLARA SON VERECEK ÇALIŞMA BİTMEK ÜZERE

Açıklamada ayrıca, Çamlıdere Barajı'ndaki kapasite artırıcı çalışmaların birkaç gün içinde tamamlanmasının beklendiği ve bu çalışmalar bitirildiğinde benzer aksaklıkların büyük ölçüde önüne geçilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

İstanbul Valiliğinden beklenen açıklama geldi! İstanbul'da okullar tatil mi?
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
Çok daha fenası yolda! Karlar altındaki 31 il için uyarılar peş peşe geldi
ABD'den Türkiye'ye korkutan deprem uyarısı! Ne yapacaklarını tek tek açıkladı
İktidar medyası duyurdu: Emekli aylıklarına asgari ücret düzenlemesi!
Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Yılbaşı için net konuştu: 2026'da büyük sürpriz yapacak! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya...
Anda kal çünkü hayatın tekrarı yok!
29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
Türkiye
Son Dakika | Esenyurt'ta fabrika yangını: Çok sayıda ekip sevk edildi
Son Dakika | Esenyurt'ta fabrika yangını: Çok sayıda ekip sevk edildi
Mobilya atölyesi alev alev yandı! O anlar kamerada
Mobilya atölyesi alev alev yandı! O anlar kamerada
İstanbul'daki kebap zincirine fahiş fiyat denetimi: Bakanlık resmen açıkladı
İstanbul'daki kebap zincirine fahiş fiyat denetimi: Bakanlık resmen açıkladı