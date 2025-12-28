13 ilçede yılbaşında su kesintisi yapılmayacak

13 ilçede yılbaşında su kesintisi yapılmayacak
İzmir'de kuraklık nedeniyle 13 ilçede her gün gerçekleştirilen planlı su kesintisi yılbaşı gecesi uygulanmayacak.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Konak, Karabağlar, Çiğli, Karşıyaka, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca, Bayraklı, Bornova, Menemen, Gaziemir ve Menderes ilçelerinde her gün 23.00 ile 05.00 saatleri arasında yapılan planlı su kesintisi 31 Aralık gecesi yapılmayacak.

6 AĞUSTOS'TA PLANLI SU KESİNTİLERİ BAŞLATILMIŞTI

Kentin 13 ilçesinde 6 Ağustos'ta 23.00 ile 05.00 saatleri arasında planlı su kesintileri başlatılmış, 3 günde bir yapılan kesintiler 9 Eylül'den itibaren 2 günde bire, 10 Aralık'tan itibaren ise her gün uygulanmaya başlanmıştı.

